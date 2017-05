11 мая 2017 г. Редакция | The New York Times Открытое письмо заместителю генпрокурора США Газета The New York Times публикует открытое письмо своей редакционной коллегии, адресованное Роду Розенстайну, заместителю генпрокурора США. По мнению газеты, на него сейчас возложена огромная ответственность за защиту американской демократии - он, как никто, властен рассеять облако подозрений вокруг Трампа и электорального процесса, возродить доверие американцев к их правительству. Розенстайн - автор служебной записки, на которую Трамп сослался при увольнении директора ФБР Коми. Редакция считает записку обоснованной, полагая, что Коми действительно допустил серьезные ошибки при расследовании истории с сервером электронной почты Хиллари Клинтон. "Но вы должны знать, что эта справедливая критика была для Трампа всего лишь предлогом: Трамп выгнал Коми именно тогда, когда последний попросил дополнительные ресурсы на расследование связей между избирательным штабом Трампа и российским правительством", - обращается издание к Розенстайну. По мнению издания, тот факт, что Розенстайн написал этот документ, подрывает его "способность надзирать за любыми расследованиями российского вмешательства". По мнению газеты, у Розенстайна "есть только один выход - назначить специального юриста, который был бы независим и от министерства [юстиции], и от Белого дома. Никто другой не будет обладать надлежащим статусом, дабы заверить нацию, что она слышит правду". Газета пока не видит признаков того, что проводимые Конгрессом расследования будут осуществляться силами надлежащего персонала и организовываться компетентно. "А американцы не могут особо верить, что министерство юстиции или ФБР под руководством преемника, которого лично выберет Трамп, докопается, помогла ли Россия "украсть президентство" для Трампа и если да, то каким образом", - говорится в статье. Издание полагает, что Розенстайн оказался перед выбором - "поступить по совести либо повиноваться лидеру, который пытается ускользнуть от проверки". "Да, вы можете поплатиться потерей своей должности. Но вы спасете свою честь и еще очень многое", - заключает издание. Источник: The New York Times