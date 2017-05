11 мая 2017 г. Гардинер Харрис | The New York Times В Литве Джим Мэттис подтвердил приверженность США НАТО "Если между Россией и альянсом НАТО когда-либо начнется реальная война, это вполне может произойти в таком месте, как Пабраде - маленький город недалеко от границы маленького государства. И конфликт другого рода, осуществляемый посредством байтов, а не пуль, там уже разворачивается", - пишет корреспондент The New York Times Гардинер Харрис. Министр обороны США Джим Мэттис посетил этот литовский город в среду, чтобы посмотреть, как обстоят дела НАТО в этой борьбе, причем его сопровождал немецкий офицер - командующий батальоном альянса подполковник Кристоф Хубер - ложно обвиненный в изнасиловании и шпионаже в пользу России, сообщает журналист. "Первая атака произошла 14 февраля. В электронных письмах, посланных спикеру литовского парламента, и различных местных СМИ ложно утверждалось, что немецкие солдаты изнасиловали девушку. Эта история получила резонанс в стране, прежде чем полиция установила, что это была неправда", - говорится в статье. Несколько недель спустя начала циркулировать другая серия электронных писем с оказавшимися поддельными фотографиями подполковника Хубера в России. Затем, в начале апреля, появилась фальшивая новость о предположительной химической атаке на американские войска в соседней Эстонии, пишет Харрис. Глава разведывательного агентства Литвы Дарюс Яунишкис и другие руководители стран Балтии годами предупреждали своих коллег на Западе о растущей угрозе, которую они усматривали со стороны России. Их предупреждения часто игнорировались как паникерские. "Но после очевидных российских попыток повлиять на выборы в США, Франции и в других странах, никого больше не нужно ни в чем убеждать", - говорится в статье. Стоя рядом с президентом Литвы Далей Грибаускайте в президентском дворце в среду, Мэттис заявил: "Не сомневайтесь, что мы поддерживаем вас, объединенные общим делом". Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и другие литовские официальные лица заявили, что полагаются на обещание Мэттиса обеспечить постоянное американское военное присутствие и развернуть ракетную батарею Patriot с целью укрепления противовоздушной и противоракетной обороны страны. "Ожидается, что в июле альянс проведет в Литве масштабные учения по противовоздушной обороне, и официальные представители Пентагона заявили, что батарея Patriot может быть размещена в регионе в рамках учений, но что это может быть временной мерой", - передает Харрис. "Кошмаром, который не дает чиновникам в странах Балтии спать спокойно, - пишет журналист, - является то, что Россия может замаскировать вторжение под шквалом кибератак и фальшивых новостей". "Другие страны теперь считают кибератаки России проблемой, и это хорошо, - полагает литовский дипломат Эйтвидас Баярунас. - Но для стран Балтии это угроза их существованию". Источник: The New York Times