11 мая 2017 г. Джули Хиршфельд Дэвис | The New York Times Трамп не допускает прессу США, но не России, на встречу с российскими чиновниками "Когда президент Трамп встретился с высокопоставленными российскими чиновниками в Овальном кабинете в среду, чиновники из Белого дома запретили журналистам лицезреть этот момент, - сообщает Джули Хиршфельд Дэвис в американской газете The New York Times. Очевидно, они предпочли заблокировать освещение визита в неудобное время, когда поднялся вихрь вопросов, не уволил ли президент директора ФБР отчасти для того, чтобы пресечь на корню расследование возможных связей между его штабом и Москвой". "Однако русские, - говорится далее, - чьи СМИ по большей части управляются государством, привезли собственных представителей прессы в лице официального фотографа. Они быстро заполнили пробел своими снимками встречи с участием Трампа, Сергея Лаврова, главы российского МИД, и Сергея Кисляка, посла Москвы в США". "Результатом стало подобие пиар-успеха для России и, в частности, для Лаврова, которому не только был оказан коллегиальный прием в Овальном кабинете со стороны президента, но который также получил и фотографические подтверждения, - считает автор. - Напротив, когда госсекретарь Рекс Тиллерсон побывал в Москве в прошлом месяце, российский президент Владимир Путин заставил его ждать на протяжении часов, прежде чем удостоить аудиенции в Кремле. И тогда Тиллерсон не взял с собой находящихся при нем представителей американской прессы". "Совещание Трампа с Лавровым значилось в его расписании как "закрытое для прессы": это означало, что новостные СМИ не смогут фотографировать или иначе задокументировать встречу", - сообщает издание. "Присутствовали наш и их официальные фотографы - и это все", - рассказал изданию на условиях анонимности один помощник из Белого дома. Бывшим чиновникам из Белого Дома осталось только гадать, какие последствия для безопасности мог возыметь неограниченный доступ российского фотографа в офис американского президента, продолжает Дэвис. Колин Кал, бывший советник по национальной безопасности вице-президента США Джо Байдена, воспользовался Twitter, чтобы задать "предельно серьезный", по его словам, вопрос: "Было ли хорошей идей допустить российского правительственного фотографа и все их оборудование в Овальный кабинет?" - Дэвид Коэн, бывший заместитель директора ЦРУ при администрации Обамы, ответил: "Нет, не было". Источник: The New York Times