"Победная пляска" России в Овальном кабинете

В среду президент США Трамп принял министра иностранных дел России Лаврова в Овальном кабинете "по особой просьбе российского президента Путина", утверждает обозреватель Politico Сьюзен Б. Глассер.

Автор поясняет: "Этот дружеский визит в Белый дом (фото президента, громко хохочущего вместе с Лавровым и российским послом в США Кисляком были опубликованы МИД РФ, поскольку никому из американской прессы не разрешили освещать визит) состоялся благодаря одной из просьб Путина, изложенных в недавнем телефонном разговоре с Трампом, причем позднее в среду Белый дом признал это в беседе со мной". Глассер приводит слова неназванного "официального представителя Белого дома": "Он предпочел принять его, потому что его попросил Путин. Путин конкретно попросил [об этом] во время звонка, когда они разговаривали в последний раз".

Между тем администрация Обамы несколько лет наотрез отказывалась давать Лаврову аудиенцию в Овальном кабинете, утверждает автор со слов других неназванных источников - "двух бывших высокопоставленных чиновников Белого дома".

Фото Трампа с Лавровым и заявление Белого дома по итогам встречи, гласящее, что Трамп "подчеркнул свое желание выстроить улучшенные отношения между США и Россией", появились в крайне тревожный момент для Трампа, когда и демократы, и республиканцы критикуют его за увольнение директора ФБР Коми. Утром в среду Лавров даже сострил на этот счет - утверждал, будто не слыхал об увольнении Коми, говорится в статье.

По мнению автора, Лаврову всегда хотелось "насмехаться над США в момент, когда президент лично приветствует его в Овальном кабинете".

Глассер утверждает: "Лавров с 2004 года трудится бок о бок с Путиным, целеустремленно стараясь вернуть России былое величие, лучше всего - за счет Америки. Поэтому для Лаврова и Путина эта сцена была не просто сюрреалистическим моментом вашингтонского политического спектакля, в котором они сыграли роль статистов. Это была реабилитация, доказательство, что их крен в сторону Трампа после нескольких лет напряженных отношений с двумя американскими президентами подряд еще может окупиться".

"Факт тот, что президент и госсекретарь заявили, что отношения ухудшились до предела и важно "поднять их со дна", а чтобы это сделать, мы должны разговаривать", - сказал автору Майкл Энтон, глава отдела стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности.

Со своей стороны, экс-посол США в России Александр Вершбоу заметил: "Для Лаврова сам факт этой встречи и протокольной съемки - неважно, будут ли о чем-то договоренности - ярко демонстрирует миру и российскому народу, что Россия вернулась, а попытки изоляции сорвались".

Какого мнения американские чиновники о Лаврове? По словам Глассер, и республиканцы, и демократы считают, что Лавров - это "a) идеологически гибкий националист, который охотно клянет Америку, когда это отвечает его целям, и столь же охотно при необходимости хвалит кого-то типа Трампа, потому что б) он [Лавров. - Прим. ред.] очень ценен Путину благодаря своим первоклассным талантам пропагандиста и поставщика фейковых новостей, сопоставимого с самим Трампом".

Многие специалисты по курсу в отношении России выразили в беседе с Глассер опасения, что Трамп позволяет Лаврову (и Путину) диктовать ему условия взаимодействия по таким ключевым вопросам, как Украина и Сирия.

У США сейчас "нет никакого курса в отношении России", категорично заявил один из экспертов (его имени Глассер тоже не приводит). Напротив, у Путина определенно есть курс в отношении США, считают эксперты.

"Команда Трампа обсуждала подход к России, который предполагал бы наличие возможного спецэмиссара США для прямых переговоров с Москвой об Украине, но один из помощников сказал, что на встрече в среду Трамп не выдвигал эту идею конкретно; правда, в заявлении Белого дома отмечено, что Трамп "поднял [вопрос] Украины и подчеркнул, что его администрация берет на себя обязательство по-прежнему участвовать в урегулировании конфликта", - говорится в статье.

Ожидается, что в июле Трамп и Путин впервые встретятся лицом к лицу.

"И Трамп, и Путин, как сказал мне один из экспертов по России, мастерски умеют плести альтернативные версии реальности. Но попытаются ли они плести эти версии в общении между собой? Как можно поладить и по-настоящему выстроить эффективное партнерство, вопросил эксперт, когда для обоих характерна "столь слабая приверженность истине"?"- пересказывает автор.