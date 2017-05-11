Власти КНДР зарабатывают валюту при помощи хостела в Берлине

В мире нет другой страны, которая, как Северная Корея, многие десятилетия живет под жесткими санкциями. "Но ни одна другая страна не оказалась столь находчивой в вопросе, как все-таки зарабатывать валюту", - пишет Георг Масколо на страницах Sueddeutsche Zeitung.

За валюту правящая каста в КНДР покупает роскошь, она идет и на разработку оружия массового поражения. При этом центральную роль в вопросе получения валюты, по данным перебежчиков, играют северокорейские посольства по всему миру. Дипломаты из КНДР уже попадались на контрабанде слоновой кости, рогов носорогов и золота. Также они торговали виагрой и нерастаможенным алкоголем, говорится в статье.

Одним из самых главных представительств северокорейского режима, рассказывает Масколо, "считается Берлин, хотя сейчас в посольстве аккредитовано не более 10 дипломатов". Кстати, во времена ГДР их было около 100. Посольство КНДР находится в правительственном квартале между Рейхстагом и немецким Минфином, и Северная Корея "еще с 2004 года начала использовать первоклассное расположение чересчур большего для своих дипломатов представительства для особого рода бизнеса", пишет автор.

Дипломаты освободили одно крыло здания, сделали ремонт и организовали там хостел City Hostel Berlin. Стоимость места в комнате с четырьмя кроватями составляет 17 евро, еще за 5,5 евро предлагается завтрак.

При этом хостел, рекламирующей себя при помощи слогана "На пульсе мегаполиса", постоянно полон гостей - даже крупные порталы вроде Booking и Trip Advisor бронируют там места. Берлин считается очень прибыльным местом.

Однако теперь немецкие власти хотят положить конец такому бизнесу. Федеральное правительство опирается на резолюции ООН 2321, которая была принята через два месяца после даты последнего ядерного испытания Пхеньяна, говорится в статье.