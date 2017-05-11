Недостаточно тщательное расследование

20 июля прошлого года в Киеве в результате подрыва бомбы в автомобиле был убит журналист Павел Шеремет. Несколько лет тому назад Шеремет, ранее работавший в российских СМИ, приехал на Украину работать в газете "Украинская правда". Гибель Шеремета вызвала ужас у коллег из России, Белоруссии и Украины. Тогда президент Петр Порошенко требовал раскрыть преступление. Но оно "не раскрыто до сих пор. И вот теперь в новом фильме были выдвинуты обвинения в том, что украинские власти недостаточно тщательно ведут расследование", пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Речь идет о документальном фильме Killing Pavel, снятом международным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и его украинским партнером Slidstvo.Info и показанном в среду вечером.

Более девяти месяцев сотрудники OCCRP и Slidstvo.Info вели собственное расследование, в ходе которого просматривались материалы с камер наблюдения и разыскивались потенциальные свидетели, оказавшиеся неподалеку от автомобиля Шеремета, который в ту ночь два человека начиняли взрывчаткой. Эти свидетели рассказали в фильме, что официальное следствие никогда их не допрашивало. Авторы фильма предполагают, что один из тех подозрительных людей в прошлом был сотрудником украинских спецслужб.

Также недоверие к официальному следствию в документальном фильме высказала и главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева-Боровик.