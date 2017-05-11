Путин выгоняет москвичей из их старых квартир

Многие жители московских хрущевок выступают против плана российских и столичных властей по сносу их домов, пишет швейцарская газета Tagesanzeiger. Издание напоминает, что панельные и кирпичные хрущевки являются не чем иным, как дешевыми домами "казарменного типа" постсталинской эпохи, которые массово строили по всей стране на фоне острой нехватки жилплощади в 1950-1960-х годах.

В настоящее время на хрущевки приходится около 10% всей московской жилплощади, отмечает издание. В конце февраля московский мэр Сергей Собянин представил свой план расселения хрущевок - всего в нем было 8 тыс. домов и 1,6 млн жителей. Но к настоящему времени проект урезали наполовину, так как многие жильцы не хотят покидать обжитые квартиры.

К примеру, Валерия Евсеева и ее супруг Александр купили квартиру в хрущевке вблизи парка всего год назад. "Это кирпичный дом. А они стоят по 150 лет", - рассказывает мужчина. При этом Путин говорил на одном из заседаний, что целью проекта является улучшение жилищных условий тех людей, чьи дома могут обрушиться. Всего на проект, который стартует с сентября, выделено 57 млрд евро.

Между тем выселить москвичей из столь полюбившихся им хрущевок будет непросто, говорится в статье. Эти здания уже стали частью коллективного стиля жизни. Более того, они даже вошли в историю музыки благодаря оперетте Дмитрия Шостаковича "Черемушки". Более того, по действующему законодательству для сноса жилого дома необходимо согласие не менее двух третей жильцов, и только после этого всех остальных жителей дома обязывают покинуть его в течение двух месяцев.

Евсеева, как добавляет Tagesanzeiger, выступает против планов городских властей и говорит о "депортации". Ведь в Измайлово на северо-востоке Москвы в ходе собраний жителей, по ее словам, не было представлено никакого конкретного плана о том, где будут жить выселяемые граждане. Газета "Ведомости", в свою очередь, написала, что у городских властей нет уважения к частной собственности. А депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев заявил о том, что больше всего от проекта по сносу хрущевок выиграют бизнесмены.