11 мая 2017 г. Джулиан Э. Барнс | The Washington Post США усилят наблюдение по случаю российских военных учений "По словам американских военных, США примут меры, чтобы пристальнее наблюдать за российской армией в районе Балтийского моря, перед крупными учениями, которые проведет Москва", - передает Джулиан Э. Барнс в The Washington Post. "Представители министерства обороны США сообщили, что оно улучшит свои возможности в области надзора, в частности, отправив корабли в Балтийское море и взяв на себя обязанности Североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства на время российских учений, которые пройдут в сентябре. Соединенные Штаты могут временно разместить в регионе противоракетные батареи Patriot, по словам военных", - говорится в статье. "По словам американских военных, в ходе российских учений, известных, как "Запад" (...), будут продемонстрированы некоторые из российских новейших и самых современных вооружений, что даст США возможность собрать свежие разведданные, - передают авторы. - Они сказали, что Россия может использовать учения для обновления своей военной техники в регионе, оставив там некоторые из продвинутых систем после того, как учения закончатся". "Министр обороны США Джим Мэттис сказал репортерам в среду, что участие США в укреплении балтийской противовоздушной обороны будет обсуждаться в Брюсселе на грядущих совещаниях НАТО", - говорится в статье. "Мы разместим там все необходимые [защитные] средства", - сказал Мэттис "во время посещения латвийской тренировочной площадки, на которой размещена боевая группа НАТО, возглавляемая представителями Германии". Источник: The Washington Post