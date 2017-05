11 мая 2017 г. Кэрол Морелло, Грег Миллер | The Washington Post Присутствие российского фотографа в Овальном кабинете вызвало тревогу "Фотограф российского государственного информационного агентства был допущен в Овальный кабинет в среду в ходе встречи президента Трампа с российскими дипломатами. Подобный уровень доступа был подвергнут критике со стороны бывших сотрудников спецслужб США как возможное нарушение требований безопасности", - сообщает The Washington Post. "Чиновники сослались на опасность того, что в Овальный кабинет могло быть пронесено подслушивающее устройство или другое средство слежения, спрятанное в камерах или другой электронике. Бывшие сотрудники разведки США подняли эти вопросы после того, как фотографии со встречи Трампа с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым были опубликованы онлайн информагентством ТАСС", - говорится в статье. "Белый дом заявил о малой вероятности такой опасности, отметив, что фотограф и его оборудование были подвергнуты контрольному досмотру до того, как они попали на территорию Белого дома", - отмечает издание. "Другие бывшие сотрудники разведки также назвали разрешенный фотографу доступ возможным нарушением правил безопасности, отметив, что в результате стандартного досмотра посетителей Белого дома изощренное шпионское оборудование могло и не быть обнаружено", - говорится в статье. Один чиновник администрации также заявил, что Белый дом был введен в заблуждение по поводу роли российского фотографа. Российские чиновники назвали этого человека официальным фотографом Лаврова, не сообщив, что он также работает в ТАСС. В результате чиновники Белого дома заявили, что они были удивлены, увидев выложенные в сети фотографии, на которых можно видеть Трампа не только с Лавровым, но и улыбающимся и пожимающим руку российскому послу Сергею Кисляку, отмечает издание. "В прошлом Россия прикладывала немалые усилия к тому, чтобы спрятать "жучки" в зданиях важнейших учреждений США. В конце 1990-х годов безопасность Госдепартамента стала объектом жесткой критики после того, как было обнаружено подслушивающее устройство новейшего образца в конференц-зале на седьмом этаже, где часто проводили встречи госсекретарь Мадлен Олбрайт и другие", - говорится в статье. "Основной целью визита Лаврова в Вашингтон было обсуждение продолжающихся конфликтов в Сирии и на Украине", - сообщает газета. Лавров также выразил пожелание, чтобы США вернули России два объекта недвижимости за пределами Нью-Йорка и Вашингтона, которые были конфискованы в прошлом году после того, как администрация Обамы заявила, что они связаны со шпионажем. Источник: The Washington Post