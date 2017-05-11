Присутствие российского фотографа в Овальном кабинете вызвало тревогу

"Фотограф российского государственного информационного агентства был допущен в Овальный кабинет в среду в ходе встречи президента Трампа с российскими дипломатами. Подобный уровень доступа был подвергнут критике со стороны бывших сотрудников спецслужб США как возможное нарушение требований безопасности", - сообщает The Washington Post.

"Чиновники сослались на опасность того, что в Овальный кабинет могло быть пронесено подслушивающее устройство или другое средство слежения, спрятанное в камерах или другой электронике. Бывшие сотрудники разведки США подняли эти вопросы после того, как фотографии со встречи Трампа с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым были опубликованы онлайн информагентством ТАСС", - говорится в статье.

"Белый дом заявил о малой вероятности такой опасности, отметив, что фотограф и его оборудование были подвергнуты контрольному досмотру до того, как они попали на территорию Белого дома", - отмечает издание.

"Другие бывшие сотрудники разведки также назвали разрешенный фотографу доступ возможным нарушением правил безопасности, отметив, что в результате стандартного досмотра посетителей Белого дома изощренное шпионское оборудование могло и не быть обнаружено", - говорится в статье.

Один чиновник администрации также заявил, что Белый дом был введен в заблуждение по поводу роли российского фотографа. Российские чиновники назвали этого человека официальным фотографом Лаврова, не сообщив, что он также работает в ТАСС.

В результате чиновники Белого дома заявили, что они были удивлены, увидев выложенные в сети фотографии, на которых можно видеть Трампа не только с Лавровым, но и улыбающимся и пожимающим руку российскому послу Сергею Кисляку, отмечает издание.

"В прошлом Россия прикладывала немалые усилия к тому, чтобы спрятать "жучки" в зданиях важнейших учреждений США. В конце 1990-х годов безопасность Госдепартамента стала объектом жесткой критики после того, как было обнаружено подслушивающее устройство новейшего образца в конференц-зале на седьмом этаже, где часто проводили встречи госсекретарь Мадлен Олбрайт и другие", - говорится в статье.

"Основной целью визита Лаврова в Вашингтон было обсуждение продолжающихся конфликтов в Сирии и на Украине", - сообщает газета.

Лавров также выразил пожелание, чтобы США вернули России два объекта недвижимости за пределами Нью-Йорка и Вашингтона, которые были конфискованы в прошлом году после того, как администрация Обамы заявила, что они связаны со шпионажем.