11 мая 2017 г. Джули Витковская, Аманда Эриксон | The Washington Post Странная встреча Трампа, Лаврова и Кисляка в Овальном кабинете "Хотя встреча Трампа, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России Сергея Кисляка состоялась в центре американской власти, фотографии достались агентству ТАСС - официальному российскому новостному агентству", - отмечают Джули Витковская и Аманда Эриксон в The Washington Post. Российский фотограф, который фиксировал происходящее, сопровождает Лаврова постоянно и был представлен Белому дому в качестве официального фотографа. "Любопытный выбор для встречи, состоявшейся менее чем через день после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми", - комментируют журналистки, напоминая, что Коми "вел расследование связей штаба Трампа с российскими чиновниками". "После пресс-конференции Трамп встретился с Лавровым лицом к лицу, - говорится в статье. - Российское Министерство иностранных дел поспешило воспользоваться моментом, разместив в Twitter один из первых снимков, как два политика пожимают руки. Также присутствовал Кисляк, российский посол в Соединенных Штатах, и это удивляет, поскольку Кисляк - ключевая фигура в расследовании связей администрации Трампа с Россией". "Кроме российских чиновников, в среду утром Трамп приветствовал в Белом доме Генри Киссинджера", - сообщают авторы и добавляют, что Киссинджер - советник по национальной безопасности и госсекретарь при Ричарде Никсоне - "славится как государственник-реалист и человек, вмешивавшийся в дела других стран, не считаясь с моралью". Он помог не только выстроить более открытые отношения США и Китая, но и свергнуть президента Чили Сальвадора Альенде, а также подтолкнул США тайно бомбить Камбоджу, говорится в статье. "По существу, нет ничего неправильного в том, то президент приглашает представителей другой страны в Овальный кабинет, однако действующие президенты обычно не общаются с иностранцами, причастными к крупным скандалам в администрации, - указывают журналистки. - Они также склонны избегать фотосессий с представителями стран, обвиненных во вмешательстве в американские выборы. Кроме того, лучше бы не принимали кого-то, кто так тесно ассоциируется с Никсоном, в день, когда решение уволить действующего главу ФБР сопоставляется с одним из худших проступков того опозорившегося президента". "Однако, как мы снова и снова убеждаемся в последние 111 дней, Трамп - необычный президент", - подытоживают Витковская и Эриксон. Источник: The Washington Post