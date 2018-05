11 мая 2018 г. Мехул Сривастава | Financial Times Перенос американского посольства в Иерусалим считается триумфом Израиля На следующей неделе в Восточном Иерусалиме, вокруг которого не утихают споры, Иванка Трамп и Джаред Кушнер присоединятся к сотням видных фигур и будут рукоплескать открытию американского посольства в столице Израиля, пишет Financial Times. "Совершив символический перенос посольства из Тель-Авива, президент США Дональд Трамп вопреки давнему международному консенсусу повернет вспять семь десятилетий американской политики и уничтожит надежды на урегулирование на основе создания двух государств - по крайней мере, в глазах палестинцев", - комментирует автор статьи Мехул Сривастава. Для Биньямина Нетаньяху открытие этого посольства станет вторым актом в череде дипломатических триумфов: на этой неделе он торжествовал, когда Трамп прекратил поддерживать ядерное соглашение с Ираном. Палестинцы готовятся к тому, что в предстоящие недели Трамп объявит "сделку века" - план мирного урегулирования, который, как ожидается, столь благоприятствует Израилю, что у Нетаньяху будет еще одна причина для торжества, говорится в статье. "Каждое из этих событий само по себе невозможно было представить всего два года назад. Они происходят в исключительное время, демонстрируя успех того, что пытается достичь Нетаньяху", - сказал сотрудник политического форума "Кохелет" Юджин Конторович, продвигавший перенос американского посольства. "Израиль - в авангарде международных событий, в полной солидарности со своими арабскими соседями. Он далек от международной изоляции и становится жизненно важным игроком в центре ближневосточной дипломатии", - заявил Конторович. "В последние месяцы Израиль пребывает в согласии с прежде воинственными арабскими соседями, особенно Саудовской Аравией, поскольку обе страны пытаются сдержать экспансию Ирана. Кроме того, Нетаньяху принимал у себя мировых лидеров, от индийского премьера Нарендры Моди до японского Синцзо Абе. В среду он был личным гостем президента России Владимира Путина в Москве", - отмечается в статье. "Но величайшим триумфом Нетаньяху стало "обольщение" Трампа, сказал высокопоставленный израильский чиновник. По его словам, решение по посольству представляет собой классический пример того, как просьба Израиля удачно наложилась на склонность Трампа принимать парадоксальные решения, которых предыдущие лидеры сторонились", - передает корреспондент. Палестинские лидеры предупредили, что открытию посольства будут сопутствовать дальнейшие масштабные протесты. "С нашей точки зрения, это покончило с ролью США как посредника, ответственного за мирный процесс, который США действительно вели с 1991 года", - сказал Набиль Шаат, советник президента Палестины Махмуда Аббаса. Неделями десятки тысяч протестующих собирались у забора, отделяющего сектор Газа от южного Израиля. Израильские снайперы, по данным ООН, убили не менее 42 человек. Пик протестов ожидается с прибытием гостей в Иерусалим, сообщает Сривастава. Лидер "Хамаса" (в секторе Газа. - Прим. ред.) Яхья Синвар, координирующий протесты, рассчитывает, что к границе сектора Газа выйдут сотни тысяч. Он поклялся, что все будут безоружными, но на вопрос, что будет, если они попытаются прорваться через ограждение, возразил: "В чем проблема, если сотни тысяч будут штурмовать этот забор, который не является границей государства? В чем тут проблема? Эта колючая проволока не священная корова, прикасаться к которой - табу". Источник: Financial Times