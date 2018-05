11 мая 2018 г. Guardian Sport | The Guardian Пять голов за один матч: хоккейные неудачи Путина продолжаются "Похоже, слухи о непобедимости Владимира Путина могут оказаться преувеличенными: российскому президенту удалось забить всего пять из 12 голов его команды во время товарищеского хоккейного матча в четверг", - иронизирует спортивный обозреватель The Guardian. "Этот счет продолжил тревожную тенденцию в игре российского президента. Путин регулярно играет в команде "Легенды хоккея" в матчах, широко освещаемых на российском телевидении. Выступая плечом к плечу с бывшими игроками NHL, Путин забил восемь голов в 2015 году и семь в прошлом году. Надежды 65-летнего игрока на профессиональную карьеру теперь, кажется, ускользают", - шутит автор заметки. В четверг Путин провел матч вместе с игравшими в NHL Павлом Буре и Вячеславом Фетисовым против команды, которая состояла из любителей, усиленных путинским миллиардером. Источник: The Guardian