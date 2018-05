11 мая 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Израиль vs Иран: как далеко зайдут игроки? После того как Трамп вышел из ядерного соглашения с Ираном, а Путин гарантировал Нетаньяху "невероятную терпимость", Израиль поразил десятки иранских военных объектов в Сирии. Иранские СМИ преуменьшают размах ракетных ударов, видимо, не желая нагнетать эскалацию, пишет западные пресса, но существуют "израильская дерзость" и "Хизбалла". Белый дом позволяет Израилю очерчивать новые "красные линии" на Ближнем Востоке, но это "опасная эквилибристика". "Напряженная "теневая война" между Ираном и Израилем быстро переросла в открытую в четверг, когда израильские военные самолеты поразили десятки иранских военных объектов в Сирии. Это была яростная реакция на то, что, по утверждению Израиля, являлось иранской ракетной атакой с сирийской территории несколькими часами ранее", - пишут корреспонденты The New York Times. Министр обороны Израиля заявил, что военные самолеты страны уничтожили "почти всю" военную инфраструктуру Ирана в Сирии в ответ на то, что Иран запустил 20 ракет по удерживаемой Израилем территории, ни одна из которых не поразила свою цель, передает газета. Иран нанес удар вскоре после того, как президент Трамп вышел из ядерного соглашения; Тегеран больше не сдерживает угроза выхода американцев из сделки в случае его атаки на Израиль, говорится в статье. "Израиль, как представляется, также почувствовал себя ободренным - отчасти из-за того, что кажется невероятной терпимостью России, самого важного союзника Сирии", - отмечает издание. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который в среду провел 10 часов в обществе Владимира Путина, в четверг объявил своему кабинету министров, что он убедил русских отложить продажу современных видов вооружений Сирии. В то время как война в Сирии подходит к концу, по мнению некоторых аналитиков, цели России и Ирана, прежних союзников, расходятся: Москва отдает предпочтение сильному светскому централизованному управлению в Сирии, в то время как Тегеран предпочитает более слабое правительство, которое дало бы свободу действий поддерживаемым Ираном военным группировкам, говорится в статье. Белый дом осудил ракетную атаку на Израиль, отмечает издание. Он также нанес очередной удар по финансам Ирана. Минфин США объединил усилия с ОАЭ, чтобы прервать работу иранской сети валютного обмена, с помощью которой при участии ЦБ Ирана осуществлялся перевод миллионов долларов на счета КСИР, сообщает издание. Перерастет ли конфликт между Ираном и Израилем в войну, анализируют журналисты Tagesspiegel. "Всего через два дня после заявления Трампа о выходе из международного ядерного соглашения с Тегераном иранский ракетный удар по занятым израильтянами Голанским высотам привел к интенсивному ответному удару со стороны еврейского государства по иранским военным объектам в Сирии", - пишут авторы. "Администрацию Трампа критикуют за то, что она пожертвовала договором, не имея при этом альтернативного варианта отношений с Ираном. Кроме того, президент США нанес еще один удар американо-европейским отношениям", - говорится в статье. "Израильские вооруженные силы практически полностью разрушили иранскую инфраструктуру в Сирии", - заявил глава оборонного ведомства Израиля Авигдор Либерман. "Мы не хотим захватывать Сирию и вмешиваться в гражданскую войну. Мы надеемся, что однажды они прекратят говорить об уничтожении государства Израиль", - заявил Либерман, имея в виду Иран. Бывший советник Нетаньяху по борьбе с терроризмом Ницан Нуриель считает: "Все зависит от Ирана, пойдет ли он на эскалацию военного противостояния и, например, решит подключить "Хизбаллу". Или же он осознает: ему нам противопоставить нечего". "Возвращаясь к санкциям в отношении Ирана, Трамп фактически освобождает Тегеран от обязательств придерживаться условий ядерных договоренностей", - замечают авторы статьи. Судьба соглашения зависит теперь от иранцев и европейцев. "Тегеран планирует уже в ближайшие недели вернуться к обогащению урана", - отмечают журналисты. Авторы сомневаются, что Трампу удастся "поставить Иран на колени". "Почти 40 лет США безуспешно пытаются свергнуть теократический режим. Новые штрафные меры также, скорее всего, не приведут к коллапсу режима. Более того, "ястребы" в Тегеране получили подтверждение своим утверждениям: "Соглашение изначально было фатальной ошибкой, "сатана" в лице США снова показал свое истинное лицо и хочет одного - уничтожить Иран". Трамп уверен, что давление и санкции в отношении таких государств, как Иран, эффективнее, чем переговоры, пишут авторы статьи. Так, в готовности Ким Чен Ына к переговорам он видит непосредственные результаты своей политики, в рамках которой он пригрозил Пхеньяну войной. Правда, выход Трампа из ядерной сделки с Ираном может сигнализировать Киму о ненадежности США как партнера, замечают журналисты. Ракетный обстрел Голанских высот с территории Сирии в ночь со среды на четверг, приписываемый Ирану, и массированные ответные действия Армии обороны Израиля являют собой беспрецедентную эскалацию. Еврейское государство, которое несколько недель обстреливало иранские позиции в Сирии, ощущает моральную поддержку от решения Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и теперь хочет продемонстрировать свою мощь, пишет корреспондент Liberation Гийом Жандрон. "Они должны помнить, что, если у нас пойдет дождь, на другой стороне произойдет потоп", - сказал в четверг утром министр обороны Израиля Авигдор Либерман, снова поупражнявшись в искусстве образных и жестких формулировок. В руководстве Израиля "воцарилось ощущение наступления новой эры", считает Офер Зальцберг, главный аналитик независимой НПО "Международная кризисная группа". "Израильтяне почувствовали себя свободными как никогда: не только США полностью их поддерживают, но и русские в данный момент не вмешиваются", - сказал он. У Тель-Авива новые "красные линии": он не потерпит никакого иранского военного присутствия в Сирии, отмечает Жандрон. "Сначала мы стремились лишь остановить передачу технологий "Хизбалле", - утверждает Яаков Амидрор, бывший советник по национальной безопасности Нетаньяху. - Но, поскольку Иран развернул свою военную машину в 15 км от нашей границы и нарушает наш суверенитет посредством беспилотников, правила игры изменились". И не только с иранской стороны, говорится в статье. "Разрывая" соглашение по иранской ядерной программе, Трамп заново определил региональный баланс: "Иран внезапно стал более слабым, поскольку Тегеран вынужден предоставлять доказательства самоконтроля, дабы не потерять европейцев", - пояснил Libération Зальцберг. Нетаньяху, считающийся сверхосторожным на внешнем театре военных действий, все же рассудил, что стагнация, последовавшая за решением Трампа, "стала периодом наименьшего риска для совершения того, что он планировал уже давно", подтверждает аналитик. "Иранские СМИ минимизировали размах ракетных ударов, - отмечает Зальцберг, - что наводит на мысль о желании избежать эскалации. Израиль обо всем сообщает сверх меры, и общественное мнение, похоже, удовлетворено. Обе стороны в какой-то степени внесли свой вклад в то, что напоминает финальный раунд, завершение цикла". Остаются две неизвестные величины: израильская дерзость (на этой неделе министр энергетики, близкий к Нетаньяху, выдвинул идею "ликвидировать" Асада) и "орудие крупного калибра" Тегерана, если использовать израильский военный жаргон, то есть ливанская "Хизбалла", комментирует корреспондент. "Когда Биньямин Нетаньяху прилетел в Москву в среду для переговоров с президентом Путиным, он вряд ли мог сделать еще больше, чтобы снискать его расположение", - пишет The Times, отмечая, что он присутствовал на параде в честь Дня Победы и красовался с георгиевской ленточкой в петлице. Нетаньяху "предупредил Москву о характере ответного удара, который должен был нанести Израиль после ожидаемой атаки Ирана", пишут журналисты. И обмен ракетными ударами произошел вскоре после этого. Авторы статьи комментируют: "Нанесение ударов по Голанским высотам не должно считаться особенно серьезной эскалацией конфликта между странами. Иран ограничил свои удары Голанскими высотами, а Израиль - Сирией, не затрагивая шахтные пусковые установки Ирана и "Хизбаллы" в Ливане". "Это позволяет предположить, что у Израиля, Ирана и, что важно, у России существует понимание того, как далеко можно позволить зайти этому конфликту", - считают авторы. Но это опасная эквилибристика, и Израиль испытывает терпение Путина. "Авигдор Либерман, министр обороны Израиля, недавно предположил, что, если бы Россия продала Сирии системы ПРО С-300, то Израиль бы их уничтожил", - напоминает издание.