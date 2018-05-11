Московская сага Жан-Люка Меланшона

Находящийся с визитом в России лидер движения "Непокоренная Франция" хотел, чтобы "Франция вышла из своей зависимости от США", пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

С перевязью в виде французского флага через плечо, Жан-Люк Меланшон приехал "разговаривать с русскими". В таком облачении он прошелся вместе с "Бессмертным полком". Меланшон нес с собой портрет Мориса де Сейна, французского летчика авиаполка "Нормандия-Неман", погибшего в июле 1944 года, говорится в статье.

"Когда я приезжаю сюда, это решительный акт, с целью сказать: русские - наши друзья", - заявил он на телеканале "Россия 1".

Глава "Непокоренной Франции" предпочел опередить Эммануэля Макрона, которого Владимир Путин ожидает 24-25 мая. Дабы передать месседж: "Отношения с Россией должны стать обычными. Проблема для Франции в том, что она зависима от США".

За три дня экс-кандидат на президентских выборах примерил на себя роль "левого" оппозиционера и борца за потепление отношений с Россией, отмечает Мандро. Путеводная нить неизменна. "Не надо демонизировать до такой степени, что есть добро и зло, и все, что против Путина, является добром".

Первый этап турне - встреча с его "другом" Сергеем Удальцовым. Сегодня 41-летний Удальцов руководит движением "Левый Фронт", в то же время всячески поддерживая аннексию Крыма, указывает журналистка.

Когда Меланшону вручили медаль советской армии, он поблагодарил: "Спасибо, месье", - и поправился: "Спасибо, товарищ", добавив, смеясь: "Я начинал свою карьеру с идей создателя Красной армии Троцкого", описывает автор.

С таким настроем француз встретился не с оппозиционером Алексеем Навальным, "либералом", которого он осыпал критическими замечаниями, а напрямую со сторонниками власти, депутатами, такими как совершенно лояльный писатель Сергей Шаргунов, с его другом Захаром Прилепиным, воюющим на стороне пророссийских сепаратистов на Украине, и с говорящим на французском языке сенатором Алексеем Пушковым. Однако ему не светит увидеться с главой Кремля, в отличие от Марин Ле Пен, принятой в апреле 2017 года, в разгар избирательной кампании, иронизирует Мандро.

Перед французским сообществом на встрече, закрытой для французских СМИ, но от начала до конца заснятой одним участником, Меланшон повторял: "Для нас неразумно ни атаковать русских, ни отрываться от них в геополитическом плане", передает журналистка.