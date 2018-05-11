Документы показали, как российский чиновник с 2009 года обхаживал американских консерваторов

Российский политик Александр Торшин с 2009 года часто приезжал в США, чтобы развивать отношения с американскими деятелями правого спектра, сообщает NPR, ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении редакции документы.

Бывший руководитель операций ЦРУ в России Стивен Холл прокомментировал: "Путин и, возможно, российские спецслужбы рассматривали связи Торшина как то, чем они могут воспользоваться в США. Они обращаются к человеку вроде Торшина и говорят: "Слушай, можешь установить контакт с Национальной стрелковой ассоциацией и некоторыми другими консерваторами, чтобы у нас в Москве, если понадобится, была связь с этими консервативными сегментами американской политической жизни?" И по существу это просто установка "прослушки" в США, если угодно, чтобы подготовиться к тому, что может понадобиться в будущем".

NPR сообщает: "Торшин посетил Аляску, где он попросил о встрече с бывшим губернатором Сарой Пэйлин, национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне, Нэшвилл, где он был наблюдателем на президентских выборах 2012 года, а также каждый съезд Национальной стрелковой ассоциации в различных американских городах с 2012 по 2016 год".

Первый из известных визитов Торшина в США относится к 2009 году, когда он запросил встречу с Сарой Пэйлин. Электронное письмо из архивов бывшего губернатора Аляски свидетельствует о том, что Торшин обратился через посла России в США Сергея Кисляка. Шон Парнелл, бывший тогда заместителем губернатора, сказал NPR, что не припоминает встречи с Торшиным.

"Поездки Торшина в США продолжил странный визит в Теннеси", - передает NPR. "Записка для госсекретаря штата Теннесси Тре Харгетту 11 октября 2012 года говорит о том, что местный юрист Клайн Престон, известный тем, что поддерживает Путина, подал заявку на получение статуса наблюдателя для Торшина", - говорится в материале.

"Электронное письмо координатора выборов в Теннесси Марка Гойнса показывает, что Торшин просил о посещении избирательной комиссии округа Дэвидсон и избирательной комиссии округа Уильямсон", - информирует NPR. Торшина сопровождал российский дипломат Игорь Матвеев. "Матвеев служил в Сирии и США и свободно владеет арабским и английским", - уточняется в материале.

"Торшин не делал тайны из своего визита в Теннесси и сообщил о нем в Twitter, как и о многих других своих поездках в Америку", - отмечает NPR.

"С 2012 по 2016 год Торшин начал регулярно приезжать с визитами в США, и это позволяет предположить, что русские пытались найти точки соприкосновения в таких вопросах, как религия и оружие. В это время Торшин посещал каждый съезд Национальной стрелковой ассоциации и встречался с ее высокопоставленными представителями. Он объездил всю центральную часть Америки, останавливаясь в Сент-Луисе, Хьюстоне, Индианаполисе, Нэшвилле и Луисвилле", - сообщает NPR.

"Его визиты в Америку иногда озадачивали тех, кто его там встречал, поскольку у него, по-видимому, не было серьезных компетенций в той сфере, представителем которой он якобы являлся, - отмечается в публикации. - Речь Торшина, с которой он как замглавы Банка России выступал в Вашингтоне в марте 2015 года, оставила часть публики в недоумении".

Бывший американский чиновник, присутствовавший на мероприятии, сообщил: "Для всех на обеде, кто отдаленно знаком с финансами или миром центральных банков, Торшин не продемонстрировал больших знаний ни в той, ни в другой сфере. Выступление Торшина было тем более удивительно, что в то время циркулировали серьезные вопросы о судьбе российской экономики, санкциях, западной дипломатической изоляции и тому подобном".

На съезде NRA в 2016 году Торшин попытался добиться встречи с Трампом, на тот момент кандидатом в президенты. Этой встречи не произошло, хотя Торшин встречался с Дональдом-Трампом младшим на мероприятии во время съезда.

"На протяжении многих лет Торшин выстраивал отношения с губернаторами, шишками из Национальной стрелковой ассоциации и консервативными активистами, делая расширение этих связей целью неоднократных поездок в США. Однако когда в прошлом месяце Торшин был объявлен целью американских санкций, эта дверь закрылась", - заключает NPR.