11 мая 2018 г. Изабель Кершнер, Дэвид М.Халбфингер | The New York Times Вновь подстегнутые к этому, Израиль и Иран обменялись ударами в Сирии "Напряженная "теневая война" между Ираном и Израилем быстро переросла в открытую утром в четверг, когда израильские военные самолеты поразили десятки иранских военных объектов внутри Сирии. Это была яростная реакция на то, что, по утверждению Израиля, являлось иранской ракетной атакой с сирийской территории несколькими часами ранее", - пишут корреспонденты The New York Times Изабель Кершнер и Дэвид М.Халбфингер. Министр обороны Израиля заявил, что военные самолеты страны уничтожили "почти всю" военную инфраструктуру Ирана в Сирии в ответ на то, что Иран запустил 20 ракет по удерживаемой Израилем территории, ни одна из которых не поразила свою цель, передает газета. Иран нанес удар вскоре после того, как президент Трамп вышел из ядерного соглашения, и это вызвало предположения, что Тегеран больше не сдерживает угроза выхода американцев из сделки в случае его атаки на Израиль, говорится в статье. "Израиль, как представляется, также вновь почувствовал себя ободренным - отчасти из-за того, что кажется невероятной терпимостью России, самого важного союзника Сирии, не препятствовавшей действиям израильтян против иранских военных объектов в Сирии", - отмечает издание. "Москва не осудила удары Израиля, как раньше, вместо этого призвав Израиль и Иран разрешить свои противоречия дипломатическим путем", - сообщают корреспонденты. Кроме того, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который в среду провел 10 часов в обществе президента России Владимира Путина, в четверг объявил своему кабинету министров, что он убедил русских отложить продажу современных видов вооружений Сирии. Война в Сирии, как представляется, подходит к концу, и, по мнению некоторых аналитиков, цели России и Ирана, прежних союзников, расходятся: Москва отдает предпочтение сильному светскому централизованному управлению в Сирии, в то время как Тегеран предпочитает более слабое правительство, которое дало бы свободу действий поддерживаемым Ираном военным группировкам, говорится в статье. "Сейчас мы наблюдаем, что Нетаньяху считает военный потенциал Ирана в Сирии уязвимым, что он может атаковать его, а возможности Ирана нанести ответный удар ослаблены - он частично уничтожил этот потенциал (возможно, в меньшей степени, чем он утверждает), - и что Иран не сможет всерьез отреагировать, не подвергнув себя риску", - считает Офер Зальцберг, аналитик International Crisis Group. "Иран вынужден заявить о себе, о своей способности ответить, даже если этот ответ будет слабым, - полагает эксперт по Сирии, директор Центра ближневосточных исследований Университета Оклахомы Джошуа М.Лэндис. - Но это также обнаружило его слабость: эти ракеты не "умные". Белый дом осудил ракетную атаку на Израиль, отмечает издание. Он также нанес очередной удар по финансам Ирана в четверг. По заявлению Минфина США, оно объединило усилия с ОАЭ, чтобы прервать работу иранской сети валютного обмена, с помощью которой при участии ЦБ Ирана осуществлялся перевод миллионов долларов "Корпусу стражей исламской революции" (КСИР). "Израильские удары в четверг утром стали одной из его крупнейших воздушных операций за несколько десятилетий по ту сторону сирийской границы и, безусловно, самой масштабной непосредственной атакой на иранские военные объекты", - говорится в статье. Израиль заявил, что Россия была проинформирована об атаке. "В последние годы Иран помогал "Хизбалле", поддерживаемой Ираном ливанской группировке, создать огромный арсенал ракет, который может быть использован против Израиля, чтобы сдержать израильские удары по ядерным объектам Ирана", - напоминает издание. "Израиль не хочет, чтобы в Сирии появилась новая "Хизбалла", он не хочет нового Ливана, - сказал Эндрю Дж.Тэблер, специалист по Сирии в Вашингтонском Институте ближневосточной политики. - Израильтяне думают, что они могут наносить точечные удары, не спровоцировав более масштабный конфликт. Они считают, что у Асада, сотрудничающего с русскими, будет стимул не отвечать на них". Источник: The New York Times