Перерастет ли конфликт между Ираном и Израилем в войну?

Президент США Дональд Трамп выходит из ядерной сделки с Тегераном, Израиль и Иран противостоят друг другу в Сирии. Ситуацию дестабилизируют и другие факторы, говорится в статье на сайте Tagesspiegel.

"Всего через два дня после заявления Трампа о выходе из международного ядерного соглашения с Тегераном иранский ракетный удар по занятым израильтянами Голанским высотам привел к интенсивному ответному удару со стороны еврейского государства по иранским военным объектам в охваченной войной Сирии", - пишут журналисты Кристиан Бёме, Лисси Кауфманн и Томас Зайберт.

"Одновременно с этим проиранские повстанцы хути в Йемене снова выпустили ракеты по столице Саудовской Аравии. И в этом конфликте назревает эскалация, - констатируют авторы публикации.

"Администрацию Трампа критикуют за то, что она пожертвовала договором ради более жестких мер против Исламской республики, не имея при этом альтернативного варианта отношений с Ираном. Кроме того, президент США нанес еще один удар американо-европейским отношениям", - говорится в статье.

"Израильские вооруженные силы практически полностью разрушили иранскую инфраструктуру в Сирии", - заявил глава оборонного ведомства Израиля Авигдор Либерман после авиаударов по военным объектам заклятого врага.

Как отметил в израильской газете Haaretz военный эксперт Амос Харел, ответ Израиля на ракетную атаку Ирана отбросил иранскую республику на месяцы назад в ее попытках расширить свое военное присутствие в Сирии. Ситуация остается напряженной.

"Мы не хотим захватывать Сирию и вмешиваться в гражданскую войну. Мы надеемся, что однажды они прекратят говорить об уничтожении государства Израиль", - заявил Либерман, имея в виду Иран.

Бывший советник Нетаньяху по борьбе с терроризмом Ницан Нуриель считает: "Все зависит от Ирана, пойдет ли он на эскалацию военного противостояния и, например, решит подключить "Хизбаллу". Или же он осознает: ему нам противопоставить нечего".

"Возвращаясь к санкциям в отношении Ирана, Трамп фактически освобождает Тегеран от обязательств придерживаться условий ядерных договоренностей", - замечают авторы статьи. Судьба соглашения зависит теперь от иранцев и европейцев.

"Тегеран планирует уже в ближайшие недели вернуться к обогащению урана, если до этого не будут достигнуты договоренности с Германией, Францией и Великобританией относительно новых условий", - отмечают журналисты, выражая сомнения относительно того, что стороны придут в этом вопросе к консенсусу.

Санкции США, среди прочего, подразумевают и запрет на заключение новых договоров между американскими и иранскими компаниями. "Поскольку американцы представлены в Иране в экономическом плане гораздо слабее тех же европейцев, нынешняя политика США посылает определенный сигнал международным игрокам: европейским компаниям грозят штрафные меры, если они будут продолжать сотрудничать с иранскими фирмами", - говорится в статье.

Для большинства европейских компаний их бизнес в США гораздо важнее, констатируют авторы материала. При этом некоторым из них грозят серьезные потери.

Авторы сомневаются, что Трампу удастся "поставить Иран на колени". "Почти 40 лет США безуспешно пытаются свергнуть теократический режим. Муллы без труда выстояли под многолетним санкционным давлением". Новые штрафные меры так же, скорее всего, не приведут к коллапсу режима.

Более того, "ястребы" в Тегеране получили подтверждение тому, что они утверждали: "Соглашение изначально было фатальной ошибкой, "сатана" в лице США снова показал свое истинное лицо и хочет одного - уничтожить Иран".

"Сверхконсервативному истеблишменту теперь нет смысла придерживаться ядерных договоренностей, - говорится далее. - Тегеран будет и дальше расширять свое влияние на Ближнем Востоке". Авторы статьи подчеркивают, что Трамп своим решением навредил в первую очередь умеренному президенту Рухани, который не может позволить себе противостоять "Корпусу стражей исламской революции" или верховному лидеру Хаменеи.

"За жесткими действиями Трампа стоит его уверенность в том, что давление и санкции в отношении таких государств, как Иран, приведут к более эффективным результатам, нежели переговоры. (...) Так, в готовности Ким Чен Ына к переговорам и в сближении между Северной и Южной Кореей он видит непосредственные результаты своей политики, в рамках которой он пригрозил Пхеньяну войной", - сообщают журналисты.

Правда, замечают авторы, выход Трампа из ядерной сделки может сигнализировать таким политикам, как Ким, о ненадежности США как партнера даже по уже заключенным сделкам.