11 мая 2018 г. Том Парфитт, Ричард Спенсер | The Times Нетаньяху использовал визит в Москву, чтобы предупредить Путина о планах атаки "Когда Биньямин Нетаньяху прилетел в Москву в среду для переговоров с президентом Путиным, он вряд ли мог сделать еще больше, чтобы снискать его расположение", - пишет The Times. Израильский премьер присутствовал на параде в честь Дня Победы и красовался с георгиевской ленточкой в петлице, отмечают авторы статьи Том Парфитт и Ричард Спенсер. "Впрочем, у него была более серьезная цель, нежели празднования и демонстрация солидарности. Он предупредил Москву о характере ответного удара, который должен был нанести Израиль после ожидаемой атаки Ирана", - пишут журналисты. И обмен ракетными ударами произошел вскоре после этого. Авторы статьи комментируют: "Нанесение ударов по Голанским высотам не должно считаться особенно серьезной эскалацией конфликта между странами. Иран ограничил свои удары Голанскими высотами, а Израиль - Сирией, не затрагивая шахтные пусковые установки Ирана и "Хизбаллы" в Ливане". "Это позволяет предположить, что у Израиля, Ирана и, что важно, у России существует понимание того, как далеко можно позволить зайти этому конфликту", - считают авторы. Но это опасная эквилибристика, и Израиль испытывает терпение Путина. "Авигдор Либерман, министр обороны Израиля, недавно предположил, что, если бы Россия продала Сирии системы ПРО С-300, то Израиль бы их уничтожил", - напоминает издание. Источник: The Times