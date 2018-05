11 мая 2018 г. Дэвид Сандерсон | The Times Каннский кинофестиваль: Путин не разрешил режиссеру-бунтарю посетить премьеру его картины Вчера российского режиссера, находящегося под домашним арестом из-за "абсолютно смехотворных" обвинений у себя на родине, участники Каннского фестиваля приветствовали овацией стоя, сообщает The Times. Президент Путин отказался помочь ему приехать на премьеру, пишет корреспондент Дэвид Сандерсон. Путин заявил французскому правительству, что он не может вмешаться в судебное дело против Кирилла Серебренникова, потому что в его стране "правосудие независимо". На премьере фильма "Лето", в котором показана андеграундная рок-сцена в Советском Союзе 1980-х, отсутствующему режиссеру была оказана публичная поддержка, свидетельствует корреспондент. Продюсер фильма Илья Стюарт, выпускник университета Голдсмитс, на вопрос о том, независимо ли правосудие в России, ответил: "Это субъективно. Хорошо там, где нас нет, - или наоборот. Так что ответ в случае с Кириллом - нет". "Он наш друг и режиссер, и мы знаем его много лет. И мы думаем, что это абсолютно смехотворные обвинения, и этого [дела] не должно было быть", - отметил он. На заседании суда в прошлом месяце Серебренников отрицал обвинения в хищении государственных средств, которые сосредоточены вокруг финансирования театрального проекта "Платформа". Его домашний арест был продлен до июля, говорится в статье. Источник: The Times