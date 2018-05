11 мая 2018 г. Дипа Ситараман, Джорджия Уэллс, Байрой Тау | The Wall Street Journal Тысячи связанных с Россией рекламных объявлений на Facebook показывают, как пропаганда становилась все более изощренной Обнародованные документы демонстрируют, как тактика российских пропагандистов на Facebook становилась все более утонченной и провокационной на протяжении двух лет до и после президентских выборов в США в 2016 году, сообщает The Wall Street Journal. Демократы из комитета по разведке Палаты представителей впервые опубликовали более чем 2 тыс. объявлений, которые, по данным Facebook, были оплачены прокремлевским "Агентством интернет-исследований". "Поддерживаемые Россией страницы поначалу применяли сравнительно простые приемы, покупая рекламу, нацеленную на крупные сегменты: например, все пользователи Facebook, живущие в США. Многие из этих объявлений не получили большого отклика. К 2017 году, как показывают документы, тактика стала изощреннее. Покупалась реклама, сфокусированная на заданном радиусе вокруг конкретных городов и нацеленная на людей определенных профессий, таких как шахтеры или работающие на определенных работодателей, - в том числе сам Facebook", - говорится в статье. "Объявления показывают, насколько агрессивно и всеохватно поддерживаемые Россией страницы делали упор на острые социальные и расовые проблемы, в том числе вопросы нелегальной миграции и полицейской жестокости", - пишет WSJ. "Лишь в части объявлений открыто упоминались выборы, и в основном это были нападки на кандидата от демократов Хиллари Клинтон или сомнения по поводу федерального правительства", - отмечают авторы статьи. Так, в день выборов объявление страницы Williams&Kalvin призывало темнокожих избирателей к бойкоту. "В этот раз мы выбираем между двумя расистами. Ни один не представляет чернокожих. Не ходите голосовать", - говорилось в рекламе, просмотренной почти 8,5 тыс. раз. На ранних стадиях "Агентство интернет-исследований" основное внимание уделяло расовым и социальным вопросам. "По мере приближения выборов российские страницы все больше налегали на политику", - пишет газета. "В 2015 году мало какие из объявлений вызывали значительный интерес, зачастую у них не было просмотров вообще или пара десятков. По мере продвижения пропагандистской операции исполнители экспериментировали с более сложными приемами, и некоторые из объявлений начинали становиться вирусными, - рассказывают журналисты. - К 2016 году агентство задействовало "похожие аудитории" - продвинутый рекламный инструмент Facebook, который позволяет маркетологам задавать Facebook профили людей той категории, до которой они хотят донести рекламу". "В течение двух дней в сентябре 2016 года агентство опубликовало четыре объявления для продвижения митинга "Шахтеры за Трампа" в Пенсильвании, ориентируясь на все более конкретные демографические группы: от людей, живущих в пределах 50 миль от Нью-Йорка, до жителей Аллентауна, Эри и Скрантона, название профессии которых - шахтер", - говорится в статье. "Во многих объявлениях "Агентства интернет-исследований" есть грамматические и орфографические ошибки, а у некоторых нет явной политической задачи, - отмечает издание. - В июне 2015 года страница L for life купила объявление, нацеленное на людей, интересующихся "пейзажной живописью или пейзажем". Реклама содержала фотографию города с горой на заднем плане и подписью: "Such a beautiful day! Such a beatiful (sic) view!" ("Какой прекрасный день! Какой прекрасный вид!"; "прекрасный" написано с ошибкой. - Прим. ред.) Другие объявления были направлены на сотрудников Facebook. "В начале 2017 года агентство потратило 10 долларов на то, чтобы показать рекламу сотрудникам Facebook мужского пола, живущим в пределах 10 миль от Пало-Альто. "Хотите увидеть топ-5 девушек, пытавшихся устроиться на работу в Facebook?" - говорилось в рекламе. На объявление кликнули 19 раз", - сообщают журналисты. Источник: The Wall Street Journal