11 мая 2018 г. Джон Маккейн | The Wall Street Journal Джон Маккейн: "Владимир Путин - злодей" Сенатор Джон Маккейн в мемуарах пишет о своем давнем негативном отношении к Владимиру Путину и своей роли в истории с "досье" на Дональда Трампа. Отрывок из воспоминаний публикует The Wall Street Journal. Повествование Маккейн начинает с конференции по безопасности в Галифаксе в ноябре 2016 года. "Тем субботним вечером сэр Эндрю Вуд, отставной британский дипломат, служивший послом Великобритании в России во время быстрого восхождения Владимира Путина на пост президента, попросил меня на пару слов", - рассказывает сенатор. Вуд сказал, что знает бывшего офицера MI-6 по имени Кристофер Стил, которого наняли для расследования связей между кампанией Трампа и российскими агентами. "Стил подготовил отчет, который Вуд не читал и допускал, что тот по большей части представляет собой сырые, непроверенные разведданные. Но автор доклада был твердо убежден, что он заслуживает быть тщательно изученным экспертами по контрразведке", - говорится в статье. "Меня встревожило вмешательство России в выборы, как оно встревожило бы любого верного американца. Я хотел заставить Путина дорого за это заплатить, и я волновался, что новая администрация не будет к этому расположена", - продолжает Маккейн. Он вспоминает: "Мы говорили приглушенными голосами. Комната была слабо освещена, и атмосфера была жутковатой. Я был ошеломлен. Это были шокирующие обвинения". "Я не мог самостоятельно проверить ни одно из них, поэтому я сделал то, что сделал бы любой американец, заботящийся о безопасности нашей страны. Я положил досье в сейф в моем кабинете, позвонил в канцелярию директора ФБР Джиму Коми и попросил о встрече", - повествует сенатор. Его действия обросли теориями заговора, признает Маккейн. Он объясняет, почему досье передали именно ему: "Во всем мире знают, что я стойкий критик режима Владимира Путина и был им долгое время. Вуд и Стил, вероятно, предположили, что из-за своей неприязни к Путину я приму их беспокойство всерьез. Их предположение было верным". "Это может показаться похвальбой, но я реалистично относился к России и ее коррумпированному властителю почти два десятилетия. Мы с Путиным, можно сказать, издавна регулярно высказывали наше невысокое мнение друг о друге", - подчеркивает сенатор. "Я выступил с речью в Сенате в 1996 году, когда вернулся из поездки, взволнованный установками России, и предупредил о "российской ностальгии по империи". Я призвал к скорейшему и быстрому расширению НАТО, чтобы в него вошли бывшие балтийские республики и страны Варшавского блока, предусмотрительно опасавшиеся восстановления империи", - пишет Маккейн. Пессимизм шел вразрез с оптимизмом, которым в большинстве своем были окрашены надежды на отношения США с Россией после холодной войны, добавляет сенатор. "Но этот оптимизм отталкивался от близорукого взгляда на российскую историю, взгляда, ограниченного 73 годами правления в России Коммунистической партии. Обида и чувство незащищенности были мощными движущими силами российской истории на протяжении веков", - утверждает политик. "Все, что было в душе Путина, как я сказал после ареста Ходорковского, это "преемственность по отношению к 400 годам гнета в России", - пишет сенатор. "Владимир Путин - злодей, и он намерен совершать дурные поступки, в том числе разрушать либеральный порядок, возглавляемый США и принесший человечеству больше стабильности, процветания и свободы, чем их когда-либо существовало в истории. Он использует открытость нашего общества и поглощающие нас все более ожесточенные политические разногласия. Он хочет усилить эти разногласия и парализовать нас, чтобы мы не ответили на его агрессию", - заявляет Маккейн. "Цель Путина - не победить кандидата или партию, он намерен нанести поражение Западу, - подчеркивает политик. - Президент Трамп, похоже, то отказывается верить в то, что делает Путин, то просто об этом не беспокоится. К его чести, он повернул вспять политику Обамы и передал Украине летальное оружие. Но он должен понять природу угрозы, которую представляет собой Путин. Ему нужно понять природу Путина и нашу собственную". "Мы должны бороться с Владимиром Путиным столь же решительно, как он борется с нами", - призывает Маккейн. Источник: The Wall Street Journal