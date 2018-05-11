Заглянуть в глаза

Ядерная сделка с Ираном, ракетные удары по Сирии - по этим темам позиции министров иностранных дел Германии и России в ходе их встречи в Москве сошлись, сообщает обозреватель Die Zeit Михаэль Туманн.

"Возможно, разрядке в преддверии этой встречи способствовала эскалация на Ближнем Востоке. Сергей Лавров принимал в Москве своего немецкого коллегу Хайко Мааса через считанные дни после того, как американцы объявили о выходе из международного ядерного соглашения с Тегераном, - говорится в статье. - Все говорило в пользу того, что визит главы МИД ФРГ простым не будет - взять хотя бы разногласия по поводу отравления в Солсбери и последовавшую за инцидентом высылку дипломатов с обеих сторон. Многие ждали потенциально "жесткой" встречи также из-за "слишком критической" позиции Мааса по России. Однако опасения были по большому счету напрасны".

Автор отмечает "деловой настрой", определивший встречу Мааса и Лаврова в Доме приемов МИД в российской столице. "Министры называли друг друга "коллегами" и, если в начале встречи избегали смотреть друг другу в глаза, то затем зрительный контакт наладился. Конечно, все проходило не так, как во время визитов Штайнмайера, который доверительно называл Лаврова по имени, но и не так, как в бытность министром Зигмара Габриэля, с которым Лавров в марте 2016 года обменялся вербальными выпадами", - передает журналист.

"Ядерное соглашение нужно сохранить", - выразили уверенность обе стороны. "Речь в первую очередь идет о том, чтобы убедить Иран в необходимости и впредь придерживаться достигнутых в 2015 году договоренностей", - передает автор статьи.

Основная проблема, и это знают как Берлине, так и в Москве, - это "вторичные" американские санкции, которые могут "помешать европейским компаниям вести бизнес с Ираном, не говоря уже об инвестициях".

Оба министра, продолжает Туманн, назвали ракетные удары Ирана по израильским приграничным объектам "вызывающими серьезные опасения".

"Разумеется, в ходе последовавшей после встречи пресс-конференции была задан вопрос о том, как обстоят дела с "агрессивностью" и "враждебностью", в которых глава немецкого внешнеполитического ведомства несколько недель назад обвинил Россию. Слова Мааса уже привели к разногласиям внутри его партии СДПГ. Лавров невозмутимо парировал, что не ощутил ни враждебности, ни чего-то подобного", - передает корреспондент.

"Партнерские отношения должны предусматривать, что стороны могут придерживаться разных точек зрения", - подчеркнул немецкий министр, указав на то, что "обе стороны должны играть по единым правилам". Маас особо отметил важность диалога.

Лаврову и Маасу удалось договориться о регулярных встречах по вопросам оборонной политики в Европе, совместных университетских и экономических проектах. "Но самое главное, - считает Туманн, - это то, что немецкая сторона выразила готовность организовать в Санкт-Петербурге клинический центр (...) для тех, кто пережил блокаду Ленинграда в 1941-1944 годах".

За этим стоит многолетнее требование Лаврова, который после того, как в 2008 году были выплачены компенсации евреям - жертвам блокады, спрашивал Берлин о том, когда компенсацию получат русские. Немецкая сторона, не желая создавать прецедент, отвергала возможность индивидуальных компенсаций.