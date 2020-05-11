Covid-19 открывает ворота для всевозможных ложных представлений о здоровье

"(...) Дональд Трамп советует делать "инъекции отбеливателя", один французский врач назначает прохладительный напиток Schweppes, президент Мадагаскара рекламирует растительное лекарственное средство на основе артемизии... Пандемия Covid-19 открыла ящик Пандоры с самыми безумными методами лечения", - пишет Le Figaro.

"Как и в случае любой инфекции, которая в большинстве случаев излечивается самопроизвольно, мы видим, как быстро множится число всевозможных чудодейственных лекарств: люди приписывают свое исцеление продукту, который они принимали, а не естественной истории болезни", - анализирует профессор Фрэнсис Беренбаум, заведующий отделением ревматологии в больнице Сен-Антуан (Париж).

"Такие действия не обходятся без сопутствующего ущерба: по данным Associated Press, в Иране в период с февраля по апрель более 700 человек погибли после того, как употребили метанол, полагая, что он защитит их от вируса. В Индии скончался фармацевт, работавший в фитотерапевтической компании, а его начальник был госпитализирован после того, как они выпили мнимое лекарство против коронавируса собственного изготовления, представлявшее собой смесь оксида азота и нитрата натрия...", - рассказывает издание.

"Проблема разрослась до такого масштаба, что Всемирная организация здравоохранения составила список ложных лекарства против Covid, дабы предостеречь широкую общественность. Не факт, что месседж от организации, доверие к которой серьезно уменьшилось в результате ее управления этой пандемией, дойдет до групп Facebook и других форумов, где циркулирует предостаточно необоснованных рекомендаций, - говорится в статье. - Там можно найти вперемешку советы "добавлять в суп перец чили", "выпить отбеливатель или распылить его на тело", "употреблять алкоголь", "принимать горячую ванну" или "употреблять в пищу чеснок". Одни такие ложные средства защиты опасны, а другие, казалось бы, безвредные, "несут в себе риск того, что их будут воспринимать как достойную альтернативу тем единственным мерам, которые продемонстрировали свою эффективность, таким как физическое дистанцирование", - объясняет Филипп Буссо, директор Кафедры иммунологии в Институте Пастера.

"(...) Недавно коронавирусом заинтересовался популярный французский блогер и лектор, специалист по сыроедению и голоданию Тьерри Касасновас, деятельность которого уже давно попала в поле зрения Межведомственной комиссии по бдительности и борьбе с сектантскими уклонами. "Если бы я был министром здравоохранения, то с коронавирусом все было бы решено очень быстро: холодные ванны и голодание для всех, с приемом небольшого количества морковного сока", - недавно заявил он, ратуя за голодание даже для детей. Опасный совет без какого-либо научного обоснования, которым может воспользоваться очень большая аудитория: с момента запуска его канала его многочисленные видеоролики были просмотрены более 89 млн раз", - пишет Le Figaro.

"(...) Вокруг Covid-19 возникает много неясности и тревожности. Вполне объяснимо, что часть населения обращается к людям, которые говорят простыми словами и предлагают какие-то решения, тогда как медицинский мир еще не нашел способ лечения, - считает профессор Лельевр. - Если бы эта болезнь была смертельной на 50%, мы бы не услышали об этих людях, потому что все быстро поняли бы, что они несут полный бред".

"Учитывая серьезность проблемы, можно только выражать сомнение и обеспокоенность по поводу распространения подобного дискурса, потому что сейчас мы переживаем такой момент, когда необходимо, чтобы население освоило научную базу для правильного понимания этой инфекции", - добавляет Филипп Буссо.