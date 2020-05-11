Коронавирус делает ученых центром внимания в Twitter

"С приходом эпидемии происходит взлет популярности отдельных врачей и исследователей. В их аккаунтах в соцсетях нередко предлагается расшифровка исследований, но неизбежны там и словесные перепалки с их противниками, - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Фабьен Губе. - (...) В 2020 году популяризация науки происходит довольно тривиально. (...) Новое поколение ученых и врачей 2.0 создало большие сообщества в Twitter, в их высказываниях коды научной коммуникации соединяются с кодами социальных сетей в причудливый коктейль, который привлекает десятки тысяч подписчиков".

"Карантин обязывает, взрывной рост переживает посещаемость социальных сетей, а вместе с ней и популярность нескольких научных и медицинских профилей", - пишет Le Temps конкретизируя, что во Франции одним из самых популярных стал @Le___Doc, у него более 40 тыс. подписчиков. "Этот анонимный французский радиолог не пользуется грубым и непричесанным языком, зато украшает свои твиты небольшими юмористическими деталями (...). Он ведет присутствует в Twiter c 2016 года b первоначально он выкладывал забавные и причудливые медицинские сюжеты, часто связанные с сексом. Эпидемия Covid-19 принесла ему около 15 тыс. новых подписчиков после упоминания его сообщения в репортаже на TF1. "После эпидемии я пишу твиты о более серьезных вещах, чем раньше, на популярные медицинские темы с практическими аспектами, полезными для общественности", - отмечает он.

"(...) Критическое прочтение часто устраивает и Матье Ребо, биохимик из Лозаннского университета. Под именем @Damkyan_Omega он пишет, что первоначально Twitter привлек его возможностью популяризировать науку и объяснять научные механизмы как можно большему числу людей. (...) Свои твиты он щедро украшает фотографиями котиков или анимированными гифками: 30-летний исследователь отлично владеет кодами Twitter", - комментирует автор статьи.

"(...) Краткость твитов предполагает, что они несовместимы с четким и строгим научным дискурсом. "Это то, что я думал, прежде чем попал в Twitter, но я быстро понял, что эта сеть предпочитает короткие предложения, юмор и привкус изюминки, короче говоря, что она создана для меня", - вспоминает Кристиан Леманн, @LehmannDrC, врач общей практики и писатель.

"(...) Однако каламбуры и остроумие иногда уступают место резким словам и жесткой перепалке с определенными пользователями интернета, особенно когда речь идет о научной дезинформации. Систематически поднимается одна и та же тема: гидроксихлорохин, старый противомалярийный препарат, о котором много говорили в контексте Covid-19, особенно после исследований, проведенных скандальным микробиологом Дидье Раулем. Его работы, критикуемые в научном мире за их сомнительную методологию, вызывают негодование у серьезных ученых в социальных сетях, которые подвергаются неоднократным нападкам поклонников французского профессора, что порой порождает напряженные беседы", - пишет издание.

"Диалог вести непросто. "Мы рассуждаем на основе научных данных, а они на уровне эмоций, это сложно, - вздыхает @Le___Doc. - Но я никогда не бываю жестоким или вульгарным, я пытаюсь убедить их в фактах, уважая их чувствительность".

"Поклонники Рауля думают, что за критическими замечаниями стоит организованная реакция. Однако ученые и врачи просто устали смотреть на то, как их пациенты тратят свое время или рискуют своим здоровьем из-за этого лекарства", - говорит Кристиан Леманн.

"(...) В Twitter порой недалеко и до ложных утверждений. Как и политикам, ученым не всегда удается избежать твитов, выложенных слишком быстро. Но трое опрошенных ученых сказали, что они осторожны с подачей информации. "Я очень осмотрителен. Если я чего-то не знаю, я говорю об этом сразу, с этим у меня нет проблем. Мы можем прекрасно информировать людей, оставаясь при этом честными по поводу неопределенности того, что касается этой эпидемии", - уверяет Кристиан Леманн.

"Наука демократизируется, и ученые должны высказываться. В противном случае в науке останутся только влиятельные особы во главе с великим профессором, который выкладывает перед нами свои знания", - заявляет Матье Ребо с едва замаскированным намеком.