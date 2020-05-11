Ребенок, названный в честь победы

"По ту сторону официальных празднеств победа Советского Союза над гитлеровской Германией, одержанная 75 лет назад, имеет для многих россиян очень личное значение: старые фотографии их дедов и прадедов напоминают им о страшном времени", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Игорь Петров отнес свои фотографии в Музей вооруженных сил уже давно, в конце февраля, повествует журналистка Зильке Бигалке. "Он последовал призыву министерства обороны. Министерство собирает фотографии и биографию участников войны. Их дети и внуки с января приходили в пункты сбора фотографий, в театр, музей, стояли в очереди, не соблюдая дистанцию. Также и 53-летний Игорь Петров посчитал это своим долгом. Оба его деда воевали с нацистами. Проект "Дорога памяти" - один из многочисленных проектов ко Дню Победы", - говорится в статье.

"В сущности, дедушка Петрова, бухгалтер с семерыми детьми, вовсе не должен был идти на фронт. "Я бы остался дома", - говорит его внук. Но его дед пошел на фронт добровольно. Во время одной из атак он крикнул "Ура!", и ему в рот залетела пуля. Из госпиталя он сразу же вернулся на фронт, опять добровольно. Бабушка называла его дураком. Он погиб в Рождество 1944 года в Венгрии", - повествует издание.

"Игорь Петров работает ветеринаром. Война - его хобби, он читает много книг. "С детства. Помните нашу тогдашнюю пропаганду? 30 лет Победы, 40 лет Победы... Пропагандистская машина работала очень хорошо", - говорит он. (...) Теперь прошло 75 лет. Дата уже несколько месяцев присутствует повсюду, на государственном телевидении, на плакатах, даже на экранах банкоматов стоит красная цифра 75 и под ней слово "Победа!".

"Ни одна дата не имеет для российского населения такого значения, как 9 Мая, - отмечает автор статьи. - Победа над фашистской Германией, о которой здесь вспоминают на один день позже, чем на Западе, сплачивает российское общество вопреки всем трещинам, объединяя регионы, народности, конфессии, бедных и богатых, коммунистов и консерваторов. Все они вместе воевали против фашистов, что делает этот день таким ценным для Владимира Путина. Кремль крепко держит в своих руках память о Великой Отечественной войне".

"Для президента речь идет о триумфе, Россия по сей день основывает на этом свое притязание на роль мировой державы. Людей объединяют потери. Как минимум 27 млн человек стали жертвами войны со стороны Советского Союза. В каждой семье есть своя военная история, почти каждый кого-то потерял. Несколько лет назад жители сибирского города Томск начали выходить на улицы с фотографиями своих погибших родственников. Они назвали эту негосударственную акцию "Бессмертный полк". Сегодня она проходит во многих городах. Инициативу давно взял под свой контроль Кремль", - пишет издание.

"Теперь база данных министерства обороны переносит погибших в интернет, оцифровывает фотографии, которые люди высоко держат в время шествий. Несмотря на то, что пункты приема фотографий сейчас закрыты, пополнить базу данных героев можно онлайн. В ней насчитывается уже больше 31 млн записей".

"Когда Валерий Федорищев сидит на скамейке, вокруг него резвятся школьники, - повествует издание. - (...) Он плачет. На его коленях лежит желтая папка, в ней - два свидетельства 1943 года. Одно - о медали "за отвагу", другое подтверждает, что его отец считается пропавшим без вести. Он вытирает под очками слезы: "Я никого никогда не называл папой". На фотографии - его 40-летний отец Григорий, парикмахер. Он одет в униформу, его волосы зачесаны назад, плечи опущены. На фотографии пятна от краски".

"Сын, которому в июне исполнится 79 лет, рассказывает о прощании, которое произошло 78 лет назад. После ранения отцу снова пришлось отправиться на фронт. Лежал снег, его забрали на санях. Прежде чем солдат сел в сани, он обнял своего годовалого сына и его мать. Затем он тронулся в путь, сани становились все меньше и меньше. Вдруг отец выпрыгнул из саней, прибежал обратно и еще раз обнял мальчика. Будто бы знал, что больше не вернется. Так рассказывала эту историю мать. После войны она работала сторожем на заправке, потом в столовой училища. Она никогда не переставала ждать своего мужа".

"На этой музейной скамейке сидит поколение, выросшее без отцов. "У меня всю жизнь было чувство, что мне чего-то не хватает. И сейчас тоже", - говорит один мужчина, который не может найти могилу своего отца. Другой рассказывает, что отец не вернулся с войны, потому что влюбился в другую женщину. Тем не менее сын принес фотографию неверного отца в музей. Что спасло его и его мать после войны? Бабушкина корова. Без нее они умерли бы с голоду. У бабушки был в деревне и огород. Когда приходили налоговые инспекторы, она на коленях молила их об отсрочке. Такое не забывается".

Николай Кислов, сканирующий фотографии в музее и помогающий родственникам ветеранов заполнять анкеты, говорит, что изначально они рассчитывали, что к ним будут приходить 3-4 человека в день. Но приходило гораздо больше людей, до 60 ежедневно. "Война - большое несчастье для народа, - говорит он, - для украинского, белорусского, узбекского народа и так далее". Люди, по его словам, приходят в музей с разными чувствами, но все они испытывают чувство гордости", - передает издание.

Отец Галины Наволокиной вызвался добровольцем в 17 лет, но ему пришлось ждать до 18-го дня рождения, рассказывает женщина. "Враги напали на нашу страну. Все хотели на фронт". Ее отец был в Курске, Белгороде и Орле ("два ордена Красной Звезды"), в Белоруссии (" две медали "за отвагу"), в Варшаве ("одна медаль"), в Берлине ("за взятие Берлина тоже одна медаль"). "Он никогда не хвастался победой, говорит дочь, свои ордена он доставал только 9 мая. "А теперь некоторые страны рассказывают такие вещи, мне это не нравится", - говорит женщина.

"Она намекает на спор об истории, который идет в последние месяцы. Особенно горячий спор разгорелся между Путиным и польским президентом. Обе стороны обвиняют друг друга в том, что они были заодно с нацистами. (...) Критика роли Сталина всегда воспринимается как попытка преуменьшить советскую победу. (...) Путин представляет себя в роли защитника тех, кто защищал родину. Борьба против всех, кто хочет России зла, продолжается, - таков сигнал".

"На деревянной скамейке в музее мнения об этом споре расходятся. "Неважно, что говорят, но в 1939 году мы разделили Польшу и заключили договор с Германией. Нужно быть до конца честными, - говорит ветеринар Игорь Петров. "Сегодня сильные диктуют свою историю", - говорит Николай Сайченко из Киева, который не может найти могилу своего отца. Под сильными он подразумевает других: "В настоящий момент все извлекают выгоду из истории, чтобы унизить Советский Союз".

"Вера Максимова принесла свои документы в пакете с цветочным узором. (...) Из пакета она достала одну-единственную фотографию, которая у нее осталась от ее родного отца. Больше они не могли взять с собой, когда бежали из родной деревни в Воронежской области. Она также принесла газетную статью, которую ее мать написала пять лет назад. О том, как она сама рыла окопы. Мужчины не возвращались домой, а враг приближался. Женщины прятали партизан от фашистов".

"Вера Максимова появилась на свет зимой 1942 года в неотапливаемой больнице, в нескольких километрах от фронта. Мать обвела руку и стопы ребенка на бумаге и отправила своему мужу. Вскоре в деревню пришли немцы. "Многих казнили. В том числе подругу моей матери. С ее тела сняли кожу", - рассказывает сегодня Вера Максимова и теребит свою розовую шапку".

"Мать потеряла всю семью: отец погиб под Москвой, муж - у Харькова, дядя - в Новгороде, его жену и троих детей застрелили в подвале. Поля были усеяны минами, пишет мать. Отец никогда не видел дочь. Но он попросил свою жену назвать ее Верой, - передает Süddeutsche Zeitung. - Он имел в виду веру в победу".