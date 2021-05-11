Зевота помогает нам охладить мозг, а не насытить кровь кислородом

"Зевание помогает охладить мозг, а не насытить кровь кислородом, утверждают ученые, которые также обнаружили, что позвоночные животные с более крупным мозгом зевают дольше", - сообщает Daily Mail.

"Исследователи из Утрехтского университета зафиксировали более 1250 зевков более чем 100 видов млекопитающих и птиц, посещая зоопарки с камерами. Они обнаружили прямую связь между размером или уровнем активности мозга и продолжительностью зевка, что заставляет предположить, что нам нужно зевать, чтобы остудить мозг и не терять бдительности", - утверждает газета.

"Если кто-то зевает - возможно, ему не скучно, возможно, он пытается удержать свое внимание на идеальном уровне для того, что вы рассказываете", - замечает автор исследования Йорг Массен.

"Мы зеваем от 5 до 10 раз в день, но не только люди демонстрируют это своеобразное поведение. Зевота встречается у многих видов позвоночных, включая птиц. Исследование Йорга Массена, Эндрю Гэллапа и их коллег, биологов, специализирующихся на поведенческих аспектах, теперь убедительно свидетельствует о том, что продолжительность зевков связана с размером мозга", - сообщает издание.

"Если наш мозг перегревается, у нас в действительности есть механизм, который позволяет нам охлаждать его, зевая", - поясняет Массен, добавляя, что "если мозг более крупный иди более активен, он требует большего охлаждения".

"Мы обнаружили, что будь то у птиц или млекопитающих, чем больше мозг, тем длиннее зевок этого вида", - заявляет он.

"Эти открытия предоставляют нам информацию о том, как функционирует мозг и как он справляется с колебаниями температуры. Зевота помогает нам вернуть наш мозг к температуре, при которой он функционирует наилучшим образом", - заявила команда, проводившая исследование.

"Несмотря на распространенное мнение, зевота способствует не насыщению нашей крови кислородом, а охлаждению мозга", - говорится в статье. (...)

"Благодаря одновременному вдыханию холодного воздуха и растяжению мышц, окружающих ротовую полость, зевота увеличивает приток более холодной крови к мозгу и, таким образом, выполняет терморегулирующую функцию", - считает Гэллап.

"Эту идею подтверждает несколько исследований. Например, они показали, что температура мозга быстро опускается после зевания, а также то, что частоту зевания определяет температура окружающей среды. Кроме того, ученые обнаружили, что люди зевают реже, если прижимают к голове или шее хладоэлемент или делают другие вещи, охлаждающие мозг", - пишет издание.

"Команда утверждает, что чем больше или активнее мозг, тем больше ему требуется больше охлаждения. Проведенные в прошлом Гэллапом и Массеном небольшие исследования на млекопитающих, уже показали, что животные с большим мозгом зевают дольше. "В этом новом исследовании мы хотели посмотреть, насколько универсальна эта теория, и особенно верна ли она для птиц", - рассказывает Массен.

"Таким образом, команда приступила к решению огромной задачи: собрать более 1250 зевков у 55 видов млекопитающих и 46 видов птиц. "Мы посещали несколько зоопарков с фотоаппаратом и ждали у вольеров, пока животные зевнут, - отмечает Массен. - Это был довольно долгий путь".

"Затем авторы исследования сопоставили продолжительность этих зевков с данными о мозге и нейронах, предоставленными командой Павла Немеца из Карлова университета в Праге. Это позволило им сделать вывод, что, независимо от размера тела, продолжительность зевка у разных видов увеличивается с увеличением размера мозга и количества нейронов в нем. Кроме того, исследовательская группа обнаружила, что млекопитающие зевают дольше птиц, отчасти из-за более высокой внутренней температуры в организме птиц", - говорится в статье.

"Разница между внутренней температурой птиц и температурой окружающей среды больше, чем у млекопитающих. В результате кровь птицы быстрее охлаждается до температуры окружающего воздуха, поэтому им достаточно более коротких зевков", - отмечается в публикации.

"Мозг лучше всего функционирует при оптимальной температуре, - пишет Daily Mail. - Если температура мозга по какой-либо причине слишком сильно повышается, мы становимся менее внимательными и внимательными. Как представляется, зевота - это поведенческий механизм, который выработался и у млекопитающих, и у птиц для противодействия этому. Поэтому Массен отмечает, что "нам, возможно, следует перестать считать зевоту невежливостью и вместо этого увидеть, что человек пытается оставаться внимательным". Результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Biology".