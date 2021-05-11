Вечные проблемы с Россией

"Путин поручил составить список "недружественных государств", в отношении посольств которых Москва может ввести ограничения. Евросоюз не хочет, чтобы провокации раскололи его. Но что он может сделать?", - задается вопросом немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В понедельник министры иностранных дел ЕС в качестве превентивной меры обсудили следующий удар ниже пояса, который грозит им из России. В конце апреля президент Владимир Путин издал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств ". Для защиты собственных "интересов и безопасности" Москва хочет усложнить или полностью запретить дипломатическим представительствам стран, "совершающих недружественные действия" против российского государства, российских физических или юридических лиц, заключать трудовые договоры с людьми, проживающими в России. (...)Список будет официально опубликован "в ближайшее время", заявил 28 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров, но по состоянию на понедельник этого не произошло", - отмечают журналисты Томас Гучкер и Фридрих Шмидт.

"Российское государственное телевидение и другие лояльные государству СМИ уже назвали несколько кандидатов на внесение в "список недружественных стран". Среди них Украина, Польша, Чехия, Грузия и три прибалтийских государства, а также главные западные оппоненты - США и Великобритания. Что позволяет классифицировать страну как "недружественную", неясно. Если бы речь шла об обвинениях и санкциях против России, в список можно было бы включить и другие страны. Очевидная цель Москвы - вновь создать угрожающий фон для внешнего мира и попытаться разделить ЕС и НАТО", - полагает издание.

"Так, по крайней мере, это воспринимается в Брюсселе. "Это противоправно и нелегитимно", - сказал один высокопоставленный чиновник. "Если они объявят недружественным хотя бы одно государство, входящее в ЕС, они объявят недружественным весь ЕС", - заявил он. По его словам, если Россия попытается разделить ЕС, она добьется обратного: "Чем агрессивнее они будут действовать, тем более сплоченным будет ЕС". Чиновник указал на другие провокации, которые Москва позволила себе в последние четыре недели. Последними стали санкции против председателя Европарламента Давида Сассоли и заместителя председателя Еврокомиссии Веры Йоуровой. Он также упомянул развертывание войск на границе с Украиной и преследование Алексея Навального и его соратников. И, конечно, дипломатические конфликты с Чехией и Болгарией", - передает FAZ.

"Мы должны положить конец негативной спирали в наших отношениях", - заявил в понедельник в Брюсселе министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Москву вернуться к диалогу. "Сейчас важно, чтобы Европейский Союз не свернул со своего пути отстаивания прав человека, в том числе и в России", - добавил он. Но что если такие призывы окажутся бесплодными - и Россия продолжит подливать масла в огонь своим списком "недружественных государств"?", - задаются вопросом авторы публикации.

"Должен ли тогда ЕС со своей стороны запретить России нанимать местный персонал? Это могло бы быть приемлемым в качестве ответной меры, но российские посольства обычно привозят свой персонал. Другим вариантом могла бы быть высылка большего числа российских дипломатов. (...) На вопрос о том, звучали ли призывы единодушно отреагировать на высылку дипломатов ответными мерами, Маас ответил: "Это не обсуждалось".

"Для Путина еще не опубликованный список недружественных государств также служит иллюстрацией его упрямого курса на изоляцию. Он не останавливается даже перед историей, как показало его выступление на военном параде в честь Дня Победы во Второй мировой войне. "Советский народ" был "один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к победе", сказал российский президент, просто умолчав о роли союзников. Говорят, для этого Путин даже отклонился от текста выступления, в котором вместо слова "один" якобы стояло слово "един". Единственным слушавшим его гостем, прибывшим с государственным визитом, был таджикский диктатор Эмомали Рахмон", - пишет Frankfurter Allgemeine.