Новая израильская стратегия в Леванте

"(...) Биньямин Нетаньяху, который пока является главой израильского правительства, позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить Россию с годовщиной победы над гитлеровской Германией 9 мая 1945 года. Ознаменование окончания "Великой Отечественной войны" стало главным официальным праздником в России. Израиль - единственная страна, недавно построившая монумент в честь Красной Армии. Еврейское государство не забывает, что ее воины в январе 1945 года освободили Освенцим", - пишет Рено Жирар, геополитолог, эксперт по международной политике, обозреватель Le Figaro.

"Два лидера давно знают друг друга, и разговаривали они не только о прошлом Европы. Они обсудили также будущее Леванта. Победу Башара Асада в гражданской войне в Сирии Израиль принял как свершившийся факт. Еврейское государство не видит никаких нежелательных последствий в российском военном присутствии в Сирии на море и в воздушном пространстве. Однако даже речи быть не может о согласии Израиля на иранское присутствие у своих границ. Формально теократический режим Тегерана не отказался от своей цели "стереть с карты" сионистское государство. Образованная иранская молодежь не испытывает никакой враждебности по отношению к Израилю. Она скорее восхищается ростом его высокотехнологичных отраслей и успехом его недавней кампании вакцинации. Но бойцы Корпуса стражей исламской революции Хомейни продолжают механически выкрикивать "Смерть Израилю", поскольку думают, что это их последний шанс объединить под эгидой шиитского Ирана массы мусульман-суннитов по всему миру", - говорится в статье.

"(...) Стратегия Израиля заключается в том, чтобы заручиться поддержкой России, дабы прогнать иранцев из Сирии, оставив при этом на троне Башара Асада. Практически каждый вечер израильские истребители-бомбардировщики совершают налеты на территорию Сирии, уничтожая иранские цели. Но в результате этих обстрелов ни разу не погиб ни один российский военный. Потому что между израильтянами и российскими войсками, дислоцированными в Сирии, существует интенсивная военная координация", - отмечает автор публикации.

"(...) В стратегическом плане Израиль стремится отрезать путь поставок военной техники "Хезболле", который проходит через Сирию. Ливанские шиитские ополчения из своих опорных пунктов, расположенных к югу от реки Литани, больше не довольствуются угрозами кибуцам Галилеи или порту Хайфы. Они укрывают в земляных сооружениях доставленные Ираном ракеты средней дальности, способные достичь Тель-Авива или Иерусалима", - анализирует Жирар.

"Американцы и французы не признают этого публично, но подобная израильская стратегия идеально им подходит. Они тоже поняли, что в ближайшее время Башара Асада никто не собирается вытеснять и что восстановление в Сирии будет финансироваться двумя их союзниками на Ближнем Востоке, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией (которая готова восстановить дипломатические отношения с Дамаском)", - указывает геополитолог.

"(...) Россия заинтересована в том, чтобы в Сирии осталась лишь она одна. У нее есть своя военно-морская база в Тартусе, предоставляющая прямой выход в Средиземное море, о котором она мечтала со времен Екатерины II. У нее также есть авиабаза недалеко от Латакии, в самом центре той части страны, где господствующее положение занимают алавиты (религиозное меньшинство, к которому принадлежит семья Асада). Эти две базы позволяют ей умерить экспансионистский пыл Турции Эрдогана, которая снова стала стратегическим соперником", - анализирует эксперт.

"По поводу иранской ядерной сделки, еврейское государство, которое де-факто является союзником Египта и Эмиратов, куда требовательнее Америки. Последняя согласилась бы на то, чтобы Иран ограничился статусом "порогового государства", не доходящего до производства атомного оружия, в то время как Израиль отвергает даже малейшее обогащение урана со стороны Ирана. Когда Израиль (ядерная держава с 1960-х годов) почувствует реальную угрозу, он будет действовать против Ирана, ни у кого не спрашивая разрешения", - продолжает он.

"Единственное стратегическое направление, в котором еврейское государство блуждает наугад, это палестинский вопрос. Как показывают беспорядки 8-10 мая 2021 года в районе Старого города в Иерусалиме, существующее положение вещей представляется непереносимым. Но разделившаяся по этому вопросу израильская демократия постоянно откладывает день принятия смелого и окончательного решения", - резюмирует Рено Жирар.