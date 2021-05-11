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11 мая 2021 г.
11 мая 2021 г.

Ришар Верли | Le Temps

Еженедельник Valeurs actuelles подталкивает французскую армию на политический фронт

"Ультраконсервативный еженедельник создал полемику, опубликовав 21 апреля открытое письмо, подписанное 20 отставными генералами, выражавшими сожаление по поводу нынешнего состояния Франции. Теперь он идет на штурм с новым текстом", - пишет Le Temps.

"Цель этого обращения, как и предыдущего, не в том, чтобы подорвать наши институты, а в том, чтобы предупредить людей о серьезности ситуации". Звучащее в преамбуле к новому открытому письму, опубликованному Valeurs actuelles, предостережение по поводу предполагаемого распада Франции, является прежде всего приглашением: ультраконсервативный французский еженедельник, склонный к полемике, на этот раз намеревается заручиться поддержкой своих читателей и - в более широком смысле - части населения, поскольку новый текст на этот раз подписали действующие французские военные, обеспокоенные за свою страну. Обращение направлено "профессиональным военным, пожелавшим принять в этом участие", - передает автор статьи. "Да, наши старшие товарищи правы относительно содержания их обращения в целом, - можно прочитать в этом новом послании, непосредственно вдохновленном призывом, опубликованным 21 апреля, в годовщину путча алжирских генералов в 1962 году против республиканской власти генерала де Голля. - Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщенность сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой".

"Неудивительно, что журнал Valeurs actuelles снова пошел в наступление. Освещение в средствах массовой информации открытого письма от 21 апреля обернулось большими неприятностями для всех, кто подписал его, а теперь оказался под угрозой будущих наказаний, обещанных генеральным штабом и Министерством обороны. Почти все генералы-подписанты, являющиеся кавалерами ордена Почетного легиона, рискуют лишиться своей награды. Это сразу вызвало ответную реакцию: "Наши старшие товарищи - это бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели. Это тысячи слуг Франции, которые подписали открытое письмо со здравым смыслом [...], которых вы очернили, в то время как народ Франции поддерживал их. Эти люди боролись со всеми врагами Франции, а вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивать ее очевидное падение". Такой подход соответствует политическим баталиям, проводимым еженедельником, всегда проявляющим мстительность против "тех, кто уничтожает Францию", - комментирует Верли.

"Наша кардинальная ценность - отказ от краха Франции", - считает один из журналистов, регулярно пишущий статьи в еженедельнике вместе с известными обозревателями, такими как политический журналист Катрин Нэй или исторический летописец Франк Ферран. Слово "ценности" ("Valeurs") на первой полосе написано крупными буквами, а "текущие" ("actuellles") - мелким шрифтом: "58% французов, опрошенных в конце апреля Институтом Луи Харриса, поддерживают нас, - утверждает главный редактор Жоффруа Лежен. - Речь идет о народной поддержке. Это не просто открытое письмо кучки фанатиков". Доказательством воздействия этого призыва на правый фланг французской политики служит поддержка бывшего министра юстиции Рашиды Дати, мэра 7-го округа Парижа, которая 21 апреля сказала, что она согласна с тем, что "то, что написано в этом письме - реальность".

"(...) Именно в колонках Valeurs actuelles Марин Ле Пен, кандидат от "Национального объединения" на президентских выборах, пригласила генералов, подписавших первое открытое письмо, присоединиться к рядам ее партии, некоторые из них уже являются ее попутчиками: "Господа генералы, присоединяйтесь ко мне", - заявила она тогда, подпитывая призрак политизации "большого немого", коим во Франции считается республиканская армия", - пишет Le Temps. (...)

Источник: Le Temps


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