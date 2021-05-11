Насколько безопасны автобусы и поезда?

"Одни ездили на машине, другие на поезде: согласно новому исследованию, общественный транспорт не повышает риск заражения коронавирусом. Однако база данных исследования слишком мала", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Согласно новому исследованию, риск заражения коронавирусом для пассажиров автобусов и поездов не выше, чем в личном транспорте. Об этом сообщила Ассоциация транспортных компаний Германии (VDV), по заказу которой было проведено исследование. (...)Впрочем, в исследовании есть некоторые недостатки".

"Для анализа исследовательская организация Charité Research Organisation отобрала 681 человека в возрасте от 16 до 65 лет. Перед началом исследования они сдали отрицательный тест на коронавирус и не имели в крови антител к возбудителю. (...)Испытуемых случайным образом разделили на две примерно равные группы: одна группа в течение четырех недель ездила на работу или на учебу на автомобиле или велосипеде, другая - на общественном транспорте. (...) Люди, пользовавшиеся общественным транспортом, тратили на поездку в одну сторону на автобусе и поезде по 15-30 минут", - говорится в статье.

"В дневнике участники исследования отмечали, с кем они контактировали, появлялись ли у них симптомы и соблюдали ли они действующие правила. В частности, на момент проведения исследования обязательным было ношение маски FFP2 в общественном транспорте", - поясняет издание.

"Результат исследования: те, кто ездил на общественном транспорте, не заражались коронавирусом чаще других. Однако сравнение рисков основано на скудных данных. Так, в группе, участники которой ездили на личном транспорте, положительный тест на коронавирус за период исследования сдали 14 человек, среди пассажиров общественного транспорта таковых было двенадцать, сообщило VDV в ответ на запрос Der Spiegel".

"Разница в два случая с большой долей вероятности является при таком незначительном количестве заражений случайным результатом. Другими словами, на основании полученных данных нельзя достоверно судить о том, насколько высок риск заражения в общественном транспорте по сравнению с личным транспортом, тем более что транспорт - это не единственное место, где можно заразиться", - отмечает издание.

"Большинство вспышек заболевания было зарегистрировано в условиях домохозяйств (...) . Их гораздо легче обнаружить, потому что при заражении одного человека часто проверяются и люди, с которым он контактировал. В общественном транспорте отследить контакты гораздо сложнее, поскольку неясно, кто с кем ехал и как долго".

"Уже осенью прошлого года железнодорожная компания Deutsche Bahn представила исследование, согласно которому проводники поездов дальнего следования заражались не чаще, чем коллеги, не имеющие непосредственного контакта с пассажирами. Можно ли перенести этот вывод на другие виды общественного транспорта, такие как поезда метро, пригородные поезда или автобусы, пока неясно. Возможно, все зависит от конкретных условий и технического оснащения, например, систем вентиляции", - пишет Der Spiegel.