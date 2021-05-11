"Вторая волна коронавируса ввергла Индию в хаос. Премьер Моди хранит молчание", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Сжигать умерших на берегах Ганга и развеивать их пепел над рекой - уже на протяжении сотен лет эта традиция является частью повседневной жизни в священном индийском городе Варанаси, - повествует журналист Арне Перрас. - Семьи с умершими часто приезжают издалека, индусы верят, что они быстрее войдут в нирвану, если их прах окажется в здешней воде. "Но то, что происходит сейчас, - это нечто совершенно иное", - говорит Гурав Капур, живущий в Варанаси".

"Раньше на берегу реки, на гхатах, в день укладывали на дрова и сжигали от 60 до 80 умерших. Сейчас в день скапливается около 500 тел, говорит Капур, политик из оппозиционной Партии конгресса".

"Столь же высокие цифры подтвердили и два других местных жителя, с которыми газета связалась по телефону. "Если правительство в то же время объявляет, что в Варанаси каждый день от Covid-19 умирают десять или двенадцать человек, то в это уже никто не верит", - говорит Капур".

"По словам местных жителей, в городе даже самые простые лекарства в дефиците, а больные и их семьи умоляют о койках в больницах. Тем, кому кислород нужен дома, приходится посылать родственников, которые едут за 35 километров и стоят в очереди по четыре часа, чтобы заправить баллоны", - передает издание.

"В то же время правительство штата Уттар-Прадеш оказывает давление на больницы, которые публично жалуются на нехватку кислорода. По данным интернет-журнала The Wire, полиция заявила на директора одной из больниц Лакхнау за то, что он рассказал о дефиците и "сеял панику". Критики считают это попыткой запугивания, нацеленной на то, чтобы скрыть провал правительства".

"Телеканал India Today сообщает, что семьи жалуются на "абсолютно неумелое руководство" больниц. Например, Рампракаш Пандей, плачущий в камеру. По его словам, когда он привез в больницу свою жену, ее никто не лечил. "Люди умирают, а врачей нигде нет", - говорит он".

"Варанаси - это город, который премьер-министр Нарендра Моди некогда театрально сделал своим избирательным округом. Теперь многие задаются вопросом: где Моди? Почему он молчит? Он не выступал перед народом более двух недель. Премьер-министр, который обычно никогда скупился на слова, похоже, залег на дно", - говорится в статье.

"Немногие в Варанаси осмеливаются открыто критиковать премьер-министра, хотя ходят слухи о скрытом растущем гневе. Кимайя Шривастава, актриса, говорит: "Наше правительство плохо работает, никому ни до чего нет дела. Они просто ничего не делают". Писательница Арундати Рой выразилась еще более жестко, призвав Моди уйти в отставку несколько дней назад: "Нам очень нужно правительство. А у нас его нет. Мы на исходе. Мы умираем". Премьер-министр, написала Рой, некомпетентен, он не в состоянии разрешить кризис, который сам же и создал".

"Многие индийцы пока держат в себе свой гнев по поводу провала правительства. Сейчас не время для протестов, "мы оплакиваем наших умерших, как мы можем устраивать демонстрации", - говорит один из учителей. "Но мы этого не забудем".

"Об этом говорит и актриса Шривастава, взволнованно разговаривающая по телефону. Недавно ее бабушка умерла от коронавируса в государственной больнице. По ее словам, у ее кровати даже стоял кислородный аппарат. Как повезло, подумала сначала внучка. Но потом во время визита она увидела, что он выключен. Бабушка плакала, едва дыша. Когда Шривастава стала умолять, чтобы кто-нибудь посмотрел аппарат, никто не откликнулся, говорит она. "Все вели себя так, будто это не их дело", - рассказывает она. Спустя несколько часов кто-то снова включил аппарат, пробормотав: "Наверное, забыли". Но бабушка этого не пережила".

Недавно правительство в разгар второй волны провело в штате Уттар-Прадеш с населением 205 млн человек муниципальные выборы. Это имеет свои последствия, указывает микробиолог Гопал Натх из университета в Варанаси. "Это катастрофа", - говорит он.

"С политической точки зрения, эти выборы не принесли Моди успеха; наоборот, его партия понесла огромные потери (...). Возможно, это знак того, что пандемия все же ослабит позиции премьер-министра", - пишет Süddeutsche Zeitung.