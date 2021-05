11 мая 2021 г. Редакция | The Sunday Times The Sunday Times о своем расследовании в отношении принца Майкла Кентского: это неправильно, что британский принц сотрудничает с режимом Путина (...) "Владимир Путин и его соратники - странные сотоварищи для принца Майкла Кентского, высокопоставленного члена королевской семьи и двоюродного брата королевы, - пишет в редакционной статье газета The Sunday Times, поясняя, что, "когда стало известно, что принц использует свои связи в России и предлагает услуги бизнесу, команда рубрики издания Insight провела расследование. Друг и деловой партнер принца маркиз Рединг назвал Майкла "неофициальным послом Ее Величества в России", кем-то, кто "стоит выше всех политических потрясений" и считается Москвой "другом России". "Сам Майкл говорил, что готов записать речь из Кенсингтонского дворца за 200 тыс. долларов (143 тыс. фунтов стерлингов) в поддержку вымышленной южнокорейской компании, изобретенной нашей командой Insight. Он сказал, что "очень рад" помогать бизнесу в России; было сказано, что он будет брать 10 тыс. фунтов стерлингов в день, чтобы делать представления руководству страны", - сообщается в публикации. "Это крайне неловко для королевской семьи. После нашего расследования принц заявил, что не встречался с Путиным с 2003 года. Маркиз настаивал, что он давал нашим репортерам несбыточные обещания. Но высокопоставленный член королевской семьи, которого можно нанять, чтобы получить доступ к российскому руководству, подрывает интересы Великобритании. Вдова российского диссидента Александра Литвиненко назвала это "гротескным". А читатели пусть судят сами", - заключает редакция газеты. Источник: The Sunday Times