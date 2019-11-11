30 лет спустя после падения Берлинской стены в Латвии ощущается одуряющий аромат холодной войны

"Балтийское государство обеспокоено пропагандой Владимира Путина, которая нацелена на составляющее 40% русскоязычное население, что затрудняет его интеграцию", - пишет спецкор Le Monde в Риге Изабель Мандро.

"Скептичная Вита Тимермане снова ищет на Google Maps "Памятник победы", так называется обелиск высотой 79 метров в честь победы советских войск над нацизмом в 1945 году. Приложение указывает на место в самом центре Риги, столицы Латвии, но именует его "Мемориала памяти оккупации" - такая версия сильно отличается от той, которая появляется за пределами страны. "Я никогда этого не замечала! - говорит глава Института Латвии, ответственная за продвижение страны за рубежом. - Но это меня не удивляет. У нас говорят, что Вторая мировая война закончилась в 1991 году...". (...) 23 августа 1989 года Вита Тимермане, которой тогда было 22 года, присоединилась к огромной человеческой живой цепи под названием "Балтийский путь", которую выстроили жители Литвы, Эстонии и Латвии, трех небольших государств, решивших отстаивать свое право на независимость и выход из СССР", - пишет газета.

"(...) В ноябре того года пала Берлинская стена. "Когда я увидела падение стены на российском новостном канале, я плакала, потому что тогда мы еще не были свободными", - вспоминает Сандра Калниете, активистка борьбы за независимость Латвии, впоследствии ставшая европейским дипломатом. (...) Сандра Калниете родилась в 1952 году в лагере под Томском в Сибири, о своих воспоминаниях она рассказала в книге "В бальных туфельках по сибирским снегам" (Издательство Syrtes, 2003): "Мои родители не хотели дарить советской власти новых рабов. У меня не было ни брата, ни сестры. Мы вернулись в Латвию 30 мая 1957 года".

"(...) Сегодня пропаганда возвращается, - говорит Дайнис Иванс, бывший первый председатель Народного фронта Латвии. - Путин пытается доказать, что [германо-советский] пакт был законным. Россия продолжает оставаться угрозой, и это неудивительно, поскольку ею руководит бывший член КГБ... В нашем случае они начали с оккупации парламента, как в Крыму, но факт нашего членства в НАТО имеет большое значение...".

"Массовая кибератака, проведенная Россией против Эстонии в 2007 году, затем войны в Грузии в 2008 году и на Украине с 2014 года, возродили дух холодной войны, который считался исчезнувшим. Единственным утешением служит ощущение лучшей защиты благодаря Атлантическому альянсу, хотя вызывает обеспокоенность непредсказуемый Дональд Трамп, - комментирует автор статьи Изабель Мандро. "Атака России на Грузию подействовала как сигнал к пробуждению, - считает Сандра Калниете. - После Украины мы решили на 2% увеличить наш военный бюджет в НАТО".

"Власти в основном обеспокоены кремлевскими медиа-сетями RT (бывшая Russia Today) и Sputnik, которые проявляют большую активность в стране", - говорится в статье.

"Их главная идея - постоянно принижать латвийское государство как нечто несерьезное. Таков их метод, начиная с 1930-х годов", - говорит Вита Тимермане, отец которой советовал ей никогда не выходить замуж за русского. (...) "СМИ, контролируемые Кремлем, работают над тем, чтобы укрепить миф о Советском Союзе как о примере успеха", - поясняет Гатис Круминьш, ректор Университета прикладных наук в Риге и автор исследования на эту тему. "Из-за этой пропаганды мы не можем завершить интеграцию", - сетует он, (...) имея в виду тысячи русскоязычных жителей, оставшихся в стране после ухода российских войск в 1994 году. Данная проблема по-прежнему остается щекотливой", - пишет Le Monde.

"(...) Это создает напряжение, - вздыхает Гатис Круминьш. - Российские СМИ говорят, что у них нет прав, что они подвергаются дискриминации. Они используют историю, описывают латышей как эсэсовцев... При населении в 60% латышей и 40% русских это представляет вызов для наших выборов".

"В 2018 году пророссийская социал-демократическая партия "Согласие" завоевала первое место на парламентских выборах", - указывает Мандро. - (...) Пришлось дождаться середины октября 2019 года, чтобы парламент Латвии, наконец, принял закон о предоставлении гражданства русскоязычным детям, родившимся на территории страны, при условии, что их родители сделали запрос", - сообщает издание.

"Это заняло много времени и вызвало много обсуждений. Я сожалею об этом, но мы демократическая страна", - говорит Сандра Калниете.

"С другой стороны, некоторые уехавшие латыши решили вернуться домой, такие как Паулс Раудсепс, который родился в штате Огайо, США, и возвратился в возрасте 26 лет, чтобы основать влиятельную независимую газету Diena. "Это было самое волнующее время в моей жизни. Сегодня я говорю себе, что благодаря НАТО российские танки не вернутся", - радостно отмечает он. Другие молодые латыши, от 200 тыс. до 300 тыс. человек, уехавшие попытать удачу на Западе после распада СССР, так и не вернулись. Это ахиллесова пята независимой Латвии", - резюмирует Мандро.