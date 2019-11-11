Хладагенты, производители климатических ужасов

"(...) Неизвестное до сих пор решение для борьбы с изменением климата - избавление от определенных типов хладагентов, в частности, используемых в кондиционерах и холодильниках - может стать одним из наиболее эффективных подходов к сокращению выбросов парниковых газов, помимо прочих обсуждаемых вариантов, таких как развитие ветроэнергетики или восстановление лесов", - сообщает швейцарская газета Le Temps.

"Международная конференция, которая окончилась в Риме 8 ноября, была направлена на преодоление воздействия этих хладагентов-газов, называемых ГФУ или гидрофторуглеродами, которые представляют реальную опасность для климата. Это было 31-е по счету совещание сторон, подписавших Монреальский протокол - ратифицированное в 1987 году международное соглашение о регулировании хладагентов предыдущего поколения, ХФУ (или хлорфторуглеродов). Их печальным следствием стала тенденция к разрушению озонового слоя, который защищает нашу планету от ультрафиолетового излучения Солнца", - говорится в статье.

"Монреальский протокол является самым успешным соглашением, подписанным в рамках ООН на сегодняшний день. Согласно этому протоколу, было уничтожено большинство озоноразрушающих газов и в настоящее время озоновый слой восстанавливается", - указывает Эшли Вудкок, профессор Манчестерского университета, который является руководителем одной из научных групп в Соединенных Штатах.

"Это довольно хорошая новость для ХФУ, однако заменившие их хладагенты, ГФУ, также оказались проблематичными. Конечно, они не угрожают (или мало угрожают) озоновому слою, но являются мощными парниковыми газами: некоторые из них имеют теплопроизводительность в 15 тыс. раз выше, чем у CO2!" - отмечается в статье.

"(...) Таким образом, проблема набирает обороты, побуждая подписавших Монреальский протокол добавить Кигалийскую поправку. Она вступила в силу в начале этого года и ратифицирована 88 государствами, в ней предусматривается сокращение производства и использования ГФУ более чем на 80% во всем мире в течение следующих тридцати лет", - сообщается в публикации.

"Эксперты считают, что эта мера уменьшит наполовину потепление, ожидаемое в конце столетия", - утверждает Эшли Вудкок.

"(...) Вопрос теперь состоит в том, чтобы понять, чем заменить эти газы, ставшие нежелательными. В качестве альтернатив фигурируют такие углеводороды, как пропан, такие вещества, как ГФО (гидрохлоролефины) или аммиак, - указывает издание. "Эти хладагенты имеют то преимущество, что не разрушают озоновый слой и имеют более низкий потенциал глобального потепления, чем ХФУ и ГФУ. Но у них также есть недостатки; например, пропан является легковоспламеняющимся", - считает швейцарка Элен Рош из организации Topten.ch, которая специализируется на энергоэффективном оборудовании и консультирует переговорщиков в Риме.

"Обсуждаются также способы поощрения установления более экологически чистых устройств в развивающихся странах, - пишет Le Temps. "Необходимо избегать того, чтобы сегодня по-прежнему в большом количестве устанавливались неэффективные и загрязняющие устройства, поскольку их можно использовать в течение двадцати лет", - отмечает Элен Рош.