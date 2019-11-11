Секс-работа становится все более опасной

"Согласно исследованию, закон о проституции 2016 года еще не дал результатов",- гласило в среду, 23 октября, сообщение агентства AFP, распространенное прессой. Спустя четыре года после принятия во Франции этого закона об установлении наказуемости для клиентов и в то время как накапливаются доказательства чрезвычайно вредного характера этого репрессивного законодательства, в период с апреля 2018 года по июль 2019 года проводилось исследование, финансируемое совместно с аболиционистской организацией Fondation Scelles, которое попыталось поддержать основные положения закона", - говорится в статье.

"Если ситуация для секс-работниц с 2016 года не улучшилась, поясняет фонд, то это объясняется тем, что закон не был полностью применен на всей территории страны", - отмечает автор публикации. (...) На самом деле, как объясняют Джунно Мак и Молли Смит в своей книге "Восстание проституток", простого существования такого закона достаточно для того, чтобы отпугнуть многих клиентов. С одной стороны уравнения: уменьшается количество работников секс-бизнеса, так как большинству из них нужна эта работа, чтобы содержать себя. С другой стороны, падает число клиентов, которые боятся, что их арестуют, пусть даже в реальности число арестов невелико".

"Криминализация клиентов трагически усиливает дисбаланс сил между секс-работницами и покупателям их сексуальных услуг в пользу последних, - говорится в публикации. "Секс-работница беднее, поэтому она испытывает большее давление, соглашаясь принять клиента, которого она в иной ситуации могла бы отвергнуть; она работает в более позднее время и в одиночку; самые приемлемые клиенты не приходят, в то время как самые импульсивные или непредсказуемые клиенты остаются; и у нее оказывается меньше времени, чтобы оценить их", - указывают авторы книги.

"Драматически пагубные последствия для тех самых лиц, которых должен был защитить этот закон, уже были эмпирическим путем установлены в большом исследовании, опубликованном в апреле 2018 года, на примере 600 работниц секс-бизнеса. В исследовании описывается, как криминализация ухудшила положение наиболее уязвимых работниц и работников, таких как Ясин: "Ощущение того, что я в сильной позиции перед клиентом? Нет, я так не думаю. Наоборот. [...] Я упрашиваю его прийти ко мне. Я не чувствую себя сильной, наоборот. [Закон] совершенно принизил меня, потому что я бегаю за клиентом, чтобы он согласился. Раньше у меня действительно был выбор. Обычно клиент приходил, и я предлагала ему свою цену. Теперь он навязывает цены и места для встреч. На самом деле, это сильно меня принижает. Я вынуждена сбавлять цену, теперь я пристаю к клиенту. Как я могу себя чувствовать в сильной позиции?"

"(...) Нельзя сказать, что закон дал ощутимые результаты. [...] Это сложный закон, ему необходимо дать шанс и время", - поясняет социолог Жан-Филипп Гийе в издании Ouest-France. Если невозможно сделать выводы о влиянии закона 2016 года во Франции, потому что еще слишком рано, то быть может, стоит обратить взоры за границу? Например, в Швецию, которая послужила примером для наших уважаемых французских парламентариев при разработке и голосовании закона? - предлагает автор публикации.

"Действительно, именно Швеция в 1999 году стала первой страной, применившей политику криминализации клиентов проституток. 29 сентября в Стокгольме прошла акция протеста секс-работниц с целью осудить это якобы защитное законодательство и потребовать соблюдения своих прав, - пишет Slate.fr. - (...) В своем докладе, опубликованном 30 сентября, шведская ассоциация защиты прав работников секс-бизнеса Fuckförbundet делает мрачную оценку двадцатилетнего применения модели криминализации клиентов: "Авторы доклада [...] утверждают, что такой закон в значительной степени способствовал клеймению и повышенной уязвимости женщин (и представителей других гендерных групп), которые продают сексуальные услуги, что противоречит провозглашенным законодательной властью феминистским и гуманистическим принципам. С 1999 года условия жизни и работы секс-работниц резко ухудшились из-за всеобъемлющих попыток искоренить секс-индустрию, что является конечной целью законодательной власти".

"(...) В отличие от самопровозглашенной цели борьбы с торговлей людьми и преступными сетями, секс-работницы, участвовавшие в написании шведского доклада, также выступают против усилившейся зависимости от третьих лиц: "В результате сокращения числа клиентов секс-работницы ради того, чтобы облегчить свою работу, вынуждены зависеть от третьих лиц,таких как менеджеры, владельцы квартир или рабочих мест".

"Доклад Fuckförbundet также решительно осуждает многочисленные преследования со стороны полиции и иммиграционных властей, особенно в отношении секс-работниц-мигранток, - говорится в статье. - Секс-работницы в Швеции "сообщают, что полиция постоянно выслеживает их с целью выявления их клиентов". В результате "в такой обстановке полицейского надзора и злоупотреблений в установлении личности клиентов секс-работницы чувствуют, что они не могут рассчитывать на помощь полиции в случае какого-либо насильственного инцидента".

"В своей книге "Криминализация покупки секса - уроки из Швеции" ученый Джей Леви сообщает о результатах своего полевого исследования, продолжавшегося три с половиной года, с целью оценить последствия закона. Он осуждает условный характер поддержки, оказываемой секс-работницам, которая предоставляется только тогда, когда они соглашаются прекратить продажу сексуальных услуг и признают свой статус жертвы в соответствии с преобладающей идеологией радикального феминизма. Не предоставляется никакой информации или материалов, предназначенных для защиты здоровья или безопасности секс-работниц, так как подобные действия рассматриваются в Швеции как стимулирование секс-работы", - передает издание. (...)