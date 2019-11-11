"Энергетический мост" - новое испытание Европы на прочность

"Газовый спор с Россией был лишь началом. Теперь вокруг привязки Украины к европейской электросети складывается новый геополитический детектив. И стратегический компонент является не единственным риском", - пишет журналист немецкого издания Die Welt Даниэль Ветцель.

Согласно заключенному в 2017 году соглашению с ЕС, украинские электросети должны быть интегрированы в европейскую энергосистему. Однако состоится ли запланированное объединение электросетей, оказалось под вопросом, так как у этого намерения появляются противники. "Этот проект, - говорит Клаус-Дитер Борхардт, заместитель руководителя Генерального директората Еврокомиссии по вопросам энергетики, - является достаточно напряженным в геополитическом смысле".

"Западные политики сферы безопасности, особенно американские, настаивают на том, чтобы Киев активно реализовывал объединение электросетей с Западом. Помимо независимости от России это дает и другие преимущества: эксплуатация электросети в связке с западноевропейской системой была бы более стабильной, - указывает издание. - К тому же это открыло бы для Украины прибыльные возможности экспорта электричества на Запад".

Однако даже технически подключение Украины к европейской сети представляет собой сложную задачу. Электросеть должна оставаться стабильной. "Если она выйдет из-под контроля, могут возникнуть так называемые колебания мощности, которые могут через соединительные линии перейти на западноевропейскую сеть. "Теоретически может возникнуть и временное отключение электроснабжения", - говорит один из экспертов европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E. Чтобы избежать этого, необходимо укрепить линии электропередачи в направлении Венгрии, Словакии и Польши, дополнительно оснастить стабилизаторами электростанции и сеть на Украине".

Условия для так называемой синхронизации Украины с сетью ENTSO-E можно создать за несколько лет, но прежде грозит разгореться щекотливый спор на политическом уровне, отмечает издание.

"Ведь сначала украинская сеть должна доказать свою "динамическую стабильность" - и по возможности один раз летом и один раз зимой примерно в течение недели проработать в автономном режиме, то есть изолированно как от России, так и от Европы. Так как после тестовой фазы Украине сначала снова придется вернуться к российской сети, все зависит от готовности Москвы к сотрудничеству. А она не гарантирована", - говорится в статье.

"Спор вокруг так называемого Бурштынского энергоострова показывает, что на Западе у идеи энергетической привязки Украины есть не только сторонники. Речь идет о регионе в Ивано-Франковской области недалеко от Львова, где крупная электростанция уже в 2002 году была переведена на западноевропейскую частоту в 50 герц. Этот плацдарм европейской сети планируется расширить в кратчайшие сроки - и в будущем подключить к нему и блок Хмельницкой АЭС".

Расширение Бурштынского энергоострова - технически щекотливый вопрос, ведь граница между западноевропейской и российской энергосистемой будет пролегать именно по территории Хмельницкой АЭС, указывает издание.

У проекта есть и политические препятствия. "Установившаяся в стране электрическая олигополия опасается конкуренции из центральноевропейских государств. Перспектива импорта европейских норм в электроснабжении вплоть до участия в системе сертификатов на выбросы CO2 мало вдохновляет олигархов химической и угольной промышленности. (...) Критически смотрят на такие планы и в Варшаве. Хотя привязка Украины и могла бы сократить импорт угля и выбросы CO2 в Польше и повысить надежность энергоснабжения, (...) опасения того, что в страну может устремиться дешевое электричество из Украины и сделать польские угольные электростанции нерентабельными, пока стоит у сомневающихся в Варшаве на первом плане. Кажется, европейским представителям энергетической дипломатии придется повозиться со строительством "моста" в Киев", - резюмирует Die Welt.