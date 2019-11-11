Калашников: его оружие смертоноснее бомб и ракет

"10 ноября 1919 года родился Михаил Калашников. Он считается разработчиком автомата, который по сей день производится и используется в наибольшем масштабе. Это оружие стоит четверти миллиона убитых в год", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Будь то нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже в январе 2015 года, атаки "Боко харам" в Нигерии или теракты в отелях и на вокзалах в Мумбаи в 2008 году: где бы ни атаковали террористы, они особенно охотно используют автоматы типа АК-47, более известные по имени разработчика Михаила Калашникова", - отмечает автор статьи Йоханн Альтхаус.

"Количество экземпляров автомата оценивается как минимум в 100 млн - причем по сей день используются и автоматы, возраст которых составляет много десятилетий", - говорится в публикации.

"В России Калашников считается символом прежнего величия страны. По случаю столетия со дня рождения разработчика московское министерство просвещения выпустило для учителей методический материал для проведения уроков патриотизма. В материале прославляется прежде всего смертоносная сила "чудо-оружия".

"Автоматом Калашникова "было убито больше людей, чем в результате артиллерийского огня, авиабомбардировок и ракетных обстрелов", говорится там. Пожалуй, АК-47 в своих многочисленных вариантах - АКМ, АКМС, АК-74, китайском Типе 56, югославских моделях М-64 и М-70 и других - действительно ответственен за смерть подавляющего числа людей, погибших в войнах, в том числе гражданских, с середины 1950-х годов".

"Во вьетнамской войне, во время пограничных конфликтов в Центральной и Южной Азии, в Афганистане, в войне в Персидском заливе в 1980-1989 годах, в Югославской войне и на Ближнем Востоке как минимум одна сторона, а иногда и несколько делают ставку на автомат Калашникова", - указывает издание.

В материале для учителей говорится, что ежегодно от пуль, выпущенных из АК, погибает как минимум четверть миллиона людей. Чем же объясняется этот "успех"?

"Здесь сходятся несколько факторов: с одной стороны, калашников выгоден в производстве. Кроме того, он работает исключительно надежно, в том числе в дождь и холод, в песках пустыни или в трясине. (...) Наконец, в отличие от аналогичного оружия западного производства, зачастую имеющего более сложное устройство, для овладения этим оружием нет необходимости в обучении", - пишет Альтхаус.

"Согласно распространенной версии, Калашников кропотливо работал над "идеальным оружием для защиты отечества" во время пребывания в больнице, после того как был ранен на войне в плечо. Затем в 1947 году молодой лейтенант впервые представил прототип своего автомата. Спустя два года советская армия включила его в стандартное вооружение", - повествует издание.

"Действительная история АК-47 была сложнее, а роль Калашникова меньше, - указывает автор статьи. - Уже во время Второй мировой войны оружейная бюрократия Красной армии осознала, что ей необходимо новое оружие, которое, с одной стороны, могло бы стрелять длинными очередями, как пистолет-пулемет ППД-40 и новейшее на тот момент оружие в арсенале, ППШ-41, но в котором, с другой стороны, использовались бы более мощные, а не обычные пистолетные патроны".

Так появился первый советский промежуточный патрон калибра 7,62 x 41 мм. "Для этого патрона вскоре было представлено девять подходящих проектов - и, по данным американского эксперта по оружию Эдварда Клинтона Изелла, Калашников не был автором ни одного из них. Лишь на втором этапе, после того, как патрон изменили и укоротили, Калашников принял участие со своим проектом, для которого он, впрочем, обратился к идеям другого, уже умершего конструктора".

"Первая версия АК-47 была готова к серийному выпуску в 1948 году, но была произведена лишь в нескольких экземплярах. Ее металлические части были в большинстве своем штампованными. Два последующих варианта были фрезерованными, они были лучше и стабильнее, но требовали больше затрат в производстве".

"В 1959 году Калашников объединил преимущества обеих версий в АКМ. Это классический калашников: снова штампованный из металла, при этом недорогой, одновременно прочный и в высшей степени надежный. В этой форме (а также в других вариантах, например, произведенном для нового калибра 5,45 x 39 мм АК-74) калашников стал смертоносной легендой", - пишет Die Welt.