Талантливый преподаватель, "фрик" и эксцентрик - Олега Соколова подозревают в совершении убийства

"В Санкт-Петербурге из реки выловили пьяного мужчину: оказалось, что он является известным преподавателем и сознался в убийстве своей возлюбленной. Этот случай многое говорит о российском обществе - ведь убийству предшествовали предупредительные сигналы", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Ни один город не считается в общественном сознании страны настолько болезненным, как город творчества Федора Достоевского, - отмечает автор статьи Павел Локшин. - Обратная сторона Санкт-Петербурга мрачна, так же мрачна, как романы великого писателя, в которых убийство является лишь одним грехом среди многих".

Произошедшее кажется обостренным проявлением мрачности Достоевского, пишет издание. В рюкзаке обнаруженного в реке пьяного мужчины полиция нашла две отрубленные женские руки, а в его квартире - обезглавленный труп и окровавленную пилу. Мужчина, сознавшийся в совершении преступления - 63-летний историк и преподаватель СПбГУ. Предполагаемая жертва - 24-летняя Анастасия Е., аспирантка и, очевидно, его возлюбленная.

Этот случай многое говорит о современном российском обществе, считает Локшин. "Домашнее насилие широко распространено в России, а несколько лет назад и вовсе было исключено из числа уголовно наказуемых деяний, хотя оно считается предупредительным сигналом преступлений, влекущих за собой смерть женщин", - подчеркивает журналист.

"Только в прошлом году российские ведомства зарегистрировали 176 тыс. случаев домашнего насилия, реальная цифра может быть в десять раз выше. В деле историка Соколова также были предупредительные сигналы, которые ведомства, очевидно, великодушно проигнорировали", - указывает издание.

Уже в 2008 году одна из студенток Соколова обратилась в полицию и подала на него заявление: историк, ее тогдашний возлюбленный, привязал ее к стулу и жестоко избивал на протяжении часа, а затем хотел ее удушить. В опубликованном одной из российских газет заявлении девушка открытым текстом говорит о покушении на убийство, однако предпринято было немного, до судебного разбирательства дело не дошло.

Ничего не предпринял и университет. "Наверное, это было связано с тем, что Соколов - не простой исследователь. Историк является не только специалистом по военной истории Франции, он также написал один из ключевых трудов об армии Наполеона на русском языке, а в 2003 году был награжден французским орденом Почетного легиона. Студенты описывали ученого (...) как талантливого преподавателя, но также как "фрика" и эксцентричного человека".

В проблеме домашнего насилия, продолжает Локшин, Россия "отстает даже от Белоруссии, где диктатор Александр Лукашенко сделал возможным принятие временных мер к лицам, применившим насилие. Декриминализацию домашнего насилия называет "ошибкой" даже уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова", - отмечается в статье.

Так считают и некоторые политики в Госдуме, где сейчас обсуждается законопроект о профилактике домашнего насилия, предусматривающий среди прочего принятие временных мер против агрессора, однако у него есть и противники. "Мужу этот ордер выпишут или посадят, не дай Бог, а кто деньги будет зарабатывать?", - спросила председательница комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

"Для российских защитниц прав женщин такие обоснования звучат, вероятно, как издевательство: в последние годы в России становится все больше резонансных случаев домашнего насилия, которые могли бы заставить изменить свою позицию даже ультраконсервативных депутатов Госдумы", - пишет Die Welt.