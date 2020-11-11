США боятся: не раскроет ли Трамп государственные тайны, чтобы отомстить?

"В Вашингтоне опасаются, что уходящий главнокомандующий может разгласить государственные тайны - из упрямства, мести или - как уже происходило неоднократно - из-за обычного бахвальства", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Болтливый Трамп может доставить будущей администрации демократа Джо Байдена настоящую головную боль и подорвать национальную безопасность США", - указывает издание.

"Ни у одного человека нет доступа к такому объему секретной информации, как у американского президента: Трамп в курсе процедуры запуска ядерных ракет, планов по разработке футуристических боевых систем или того, где и как выполняют служебные задания американские шпионы. В Овальном кабинете есть доступ ко всем тайнам сверхдержавы", - подчеркивает Bild.

"Уже из-за его характера и щекотливого положения Трампа можно спокойно считать риском для контрразведки, считают эксперты: у него большие долги (согласно сообщениям СМИ, они составляют больше 400 млн долларов), он зол на собственное правительство, где, по его мнению, сидят одни только враги "глубинного государства". И им движет твердая уверенность в том, что его лишили выборов", - говорится в статье.

"Любой, кто рассержен, недоволен или обижен, рискует раскрыть секретную информацию, и Трамп, конечно, вписывается в этот образ", - сказал в интервью изданию The Washington Post экс-агент ЦРУ Дэвид Присс".

"Во время своего президентства республиканец уже попадал на первые полосы газет из-за своей безудержной болтовни и хвастовства, - отмечает издание. - Российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову и послу Сергею Кисляку он рассказывал в Овальном кабинете о террористических угрозах. На основе его высказываний можно было проследить, как американские спецслужбы получили информацию о планах террористической группировки ИГИЛ*, а именно с помощью информанта израильской спецслужбы "Моссад".

"Но есть и эксперты, не желающие преувеличивать эту опасность. Причина: невежество Трампа. Президент известен тем, что предпочитает отлынивать от ежедневных "инструктивных совещаний" или же проводит их максимально коротко и поверхностно".

"Трампу едва ли интересны большинство заграничных операций США, сказал в разговоре с Bild эксперт по внешней политике Джонатан Кристол: "Поэтому очень маловероятно, что он, например, поделится с Россией оборонительной стратегией НАТО, даже если захочет это сделать. Я сомневаюсь, что он может сделать что-то такое сложное и сенсационное".

"Тем не менее в последние дни эры Трампа тикает еще одна бомба замедленного действия, опасается Кристол: по его словам, Трамп может проболтаться шефу Кремля Владимиру Путину о том, кто в его окружении является американским агентом или "найти возможность в качестве последней любезности для своего дорогого друга Эрдогана выдать Турции диссидента Фетхуллаха Гюлена", - передает Bild.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ