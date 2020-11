11 ноября 2020 г. Эндрю Вудкок | The Independent Россия "нацеливает на британских военных" снайперские винтовки британского производства, сообщили парламентариям Великобритании "Председатель парламентского Комитета по обороне потребовал объяснить, как снайперские винтовки британского производства попали в руки российских военных, противостоящих британским солдатам в Балтии", - пишет The Independent. Экспорт оружия в Россию запрещен с 2014 года из-за санкций, напоминает газета. "Тобиас Эллвуд сообщил Комитету Палаты общин по контролю за экспортом оружия, что мощные винтовки "на самом деле нацелены на британских солдат", принимающих участие в операциях НАТО в Эстонии. Эллвуд указал, что это оружие было произведено портсмутской компанией Accuracy International". "Некоторые из этих вооружений теперь оказались в руках россиян, которые сейчас работают в Восточной Европе, - сказал он. - И это оружие на самом деле нацелено на британских солдат, которые также базируются для поддержки стран Балтии и операций НАТО, которые проводятся в настоящее время". Он призвал Министерство международной торговли к проведению расследования. Издание передает, что, по словам генерального директора министерства Аманды Брукс, которая также дала показания комитету, это могут быть снайперские винтовки, лицензированные либо для физических лиц, либо для дилерам для спортивных целей до того, как было введено эмбарго на поставки оружия. Глава отдела министерства по экспортному контролю Крис Чу предположил, что оружие может быть из ряда снайперских винтовок, лицензированных на экспорт в Россию в конце 1990-х годов. Но Эллвуд отверг эти объяснения как "отговорки". "Я не верю, что используются системы вооружений 1990-х годов, - сказал он. - Если это так, то следовало бы предположить, что этому оружию 30 лет. Я не думаю, что здесь дело обстоит именно так, и данные свидетельствуют о том, что это гораздо более современные системы оружия". "Есть разница между спортивными снайперскими винтовками и винтовками, предназначенными для арктических боевых действий, которые продает эта компания. Они не предназначены для отстрела животных, они предназначены для военных целей". (...) Компания Accuracy International не ответила на запрос о комментарии, говорится в статье. Источник: The Independent