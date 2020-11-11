Нагорный Карабах: "Великими победителями стали русские"

Гайдз Минасян, профессор Института политических исследований в Париже и специалист по Кавказу, в интервью Le Point анализирует последствия соглашения о прекращении боевых действий, подписанное Арменией и Азербайджаном под эгидой Владимира Путина.

"(...) Это военная победа Азербайджана, но к идее политической победы я склонен относиться с большей осторожностью. Потому что Баку получил в свое распоряжение Карабах, по-прежнему находящийся под контролем Армении, да еще c русскими, разместившими свои силы между враждующими сторонами. В конечном счете, мы пришли к соглашению, заключенному в 2011 году в Казани, в России. Тот документ предусматривал возврат Арменией завоеванных территорий вокруг Карабаха и промежуточный статус Карабаха. Однако тогда бакинские власти отклонили такое соглашение, потому что и слышать не хотели о "промежуточном статусе". Сейчас мы находимся на том же этапе. И Азербайджан называет это большой победой", - указывает эксперт.

"(...) Разгром армян, конечно, объясняется тем, что Турция оказывает Азербайджану военную поддержку. Но не только. Армения следовала советской модели, создавая контратакующую армию с танками и артиллерией, тогда как ей следовало бы сосредоточиться на авиации и беспилотниках. Решающую роль сыграли беспилотники, которые турки в больших количествах поставляли азербайджанцам", - считает Минасян.

"(...) Великими победителями стали русские, потому что им удалось отстранить Турцию от дипломатической игры. Москва снова оказывается региональным арбитром. Путин снова держит в руках ключи к окончательному урегулированию. Достигнуто это было не сразу, потому что сначала русских потрясло вторжение Турции в эти дела. Они не ожидали подобного турецкого вмешательства на Южном Кавказе и такой массированной военной поддержки азербайджанцев. Им потребовалось время на то, чтобы оценить ситуацию. Они хотели сохранить две вещи: свои отношения с Турцией, которая является партнером во многих областях, и свои довольно хорошие отношения с Азербайджаном. К тому же, у Путина возникло желание поставить на место армянские власти. Президенту России не понравились те немногие признаки независимости, которые проявил новый премьер-министр Никол Пашинян. Последний, например, посадил в тюрьму бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, близкого к Путину. В тот момент, когда бывшие советские республики, такие как Белоруссия, играют роли плохих учеников, Путин с удовольствием призывает к порядку Пашиняна. Россия снова оказывается в центре. Это способ сказать армянам: "Смотрите, если бы мы не вмешались, вы бы потеряли все", - рассуждает собеседник издания.

"(...) У Пашиняна нет другого выбора, кроме как распустить парламент. Он должен получить одобрение соглашения со стороны народа. Если он этого не сделает, то для него все кончено", - отмечает Минасян.

"(...) История конфликта еще не окончена. На данный момент, армии устали. Армения больше не могла позволить себе жертвовать своей молодежью. Но не исключена возможность возобновления боевых действий, если предполагаемый преемник Пашиняна не признает это соглашение", - отмечает эксперт.

"(...) На что теперь надеяться армянам? Признается независимость Косово, хотя и находящегося в сербской колыбели, и при этом ничего не делается для Карабаха, где армянское присутствие восходит к V веку?" - задумывается собеседник издания.

"(...) В 1994 году армяне совершили ошибку. В тот момент они выиграли войну. И они должны были признать независимость Карабаха. Их примеру последовали бы другие страны, и возникла бы устойчивая ситуация. Не сделали они этого под давлением русских, которые хотели и дальше дергать за ниточки. И вот что происходит сегодня", - резюмирует Гайдз Минасян.