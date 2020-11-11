"Меховая промышленность угрожает людям"

"Активисты указывают на опасность заражения коронавирусом от норок. В результате меховая промышленность может усложнить разработку вакцины", - пишет немецкое издание Tageszeitung.

"По мнению борцов за права животных, вспышка коронавируса на датских фермах по разведению норок показывает, что меховая промышленность угрожает жизни людей. В понедельник в разговоре с TAZ организация PETA указала, что на животноводческих фермах мутировавший коронавирус передался людям и это, возможно, отрицательно повлияет на эффективность будущих вакцин. "Тот, кто носит мех, роет могилу себе и окружающим", - заявила эксперт организации Йоанна Фуос".

"В Дании в настоящий момент осуществляется уничтожение всех 17 млн норок с целью сдерживания мутировавшего вируса. Однако им уже заразились как минимум 12 человек", - говорится в статье.

"Наукой давно доказано, что на этих фермах, где на маленькой площади живет много животных, постоянно происходит мутация таких возбудителей", - добавила активистка PETA Фуос. Например, енотовидные собаки подозреваются в том, что стали переносчиками вируса SARS, который убил сотни людей в 2002-2004 годах. Енотовидные собаки также массово содержатся на фермах, сказала защитница животных. Причем так же, как норки: в тесных клетках", - передает издание.

"Это ужасная и непонятная практика, тем более что сегодня есть искусственные меха, которые на первый взгляд почти не отличаются от натуральных, - сказала Фуос. - Меха не нужны никому из нас".

"Много меха отправляется в Россию. Там норковые шубы - символ статуса. В Германии они во много потеряли свой престиж", - добавила эксперт.

"В Нидерландах, являющихся крупнейшим после Дании и Китая центром коммерческого разведения норок, коронавирус циркулирует на зверофермах с весны. Зараженные животные были обнаружены более чем на половине всех 100 предприятий"

"Под руководством вирусолога Марион Коопман из медицинского центра Роттердамского университета Эразма вспышка коронавируса была подробно изучена на 16 первых фермах по разведению норок. У 66 сотрудников и 11 бродячих кошек был обнаружен тот же вариант коронавируса, что и у норок, от которых он им передался".

"В последние месяцы и в Нидерландах было умерщвлено газом огромное количество норок: всего около 2,4 млн животных".

"Разница в том, что у нас в Нидерландах заразились в основном люди на предприятиях. В Дании это были и люди, не работающие на фермах", - указала Коопман.

"Разведение животных планировалось прекратить в 2024 году. Но из-за многочисленных заражений коронавирусом правительство в Гааге приняло в августе решение, что этот процесс будет завершен уже в марте 2021 года", - передает Tageszeitung.