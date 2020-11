11 ноября 2020 г. Эйса Фитч | The Wall Street Journal Пентагон готовится к битвам 5G-будущего "Американские военные готовятся сражаться на новом поле битвы: сети 5G расширяются по всему миру. Пентагон изучает, как молниеносные сети 5G могут трансформировать боевые действия, от обучения и логистики и планирования миссий и коммуникаций до новых тактик на поле боя, таких как развертывания групп дронов. Он вкладывает большие средства в освоение новой технологии - отчасти, по мнению аналитиков, глядя на Китай, который сделал 5G своим военным приоритетом", - пишет The Wall Street Journal. "В октябре Министерство обороны США заявило, что потратит 600 млн долларов на эксперименты с базами 5G по всей стране, основываясь на предыдущем раунде испытаний. (...) В прошлом году Министерство обороны начало проводить испытания, связанные с 5G, примерно на десятке объектов. Последние эксперименты шире по масштабам и за ними стоит более обстоятельное финансирование", - передает издание. (...) "Китай предпринимает аналогичные шаги, указывают аналитики. Страна обычно не афиширует свои эксперименты с использованием 5G в военных целях, но аналитики говорят, что Китай работал над объединением ноу-хау частного сектора с оборонно-промышленным комплексом, что иллюстрирует, насколько многообещающей ее лидеры считают технологию в военном отношении. Практически с самого начала разработки этого коммуникационного стандарта Китай стремился стать мировым лидером 5G и исследовал ее возможное военное применение", - говорится в статье. "США все больше обеспокоены развертыванием оборудования 5G китайского производства в телекоммуникационных сетях за рубежом, что, по словам Вашингтона, связано с проблемами безопасности, которые китайские компании отрицают. "Всемирное расширение сетей 5G [китайскими] компаниями поставит под угрозу безопасность и устойчивость сетей других стран", - говорится в недавнем отчете Пентагона. Беспокойство вызывает то, что это оборудование может быть использовано для слежки за пользователями сети или для проведения кибератак - возможность, которую отрицали как правительство Китая, так и китайские производители оборудования 5G", - пишет The Wall Street Journal. "Китайское оборудование фактически запрещено в телекоммуникационных сетях США, но американские военные часто работают в странах, где местные телекоммуникационные сети используют китайское оборудование. Хотя США могут создать защищенные сети 5G на своих базах, когда военные отправляются в местные города, их коммуникации могут быть скомпрометированы, опасаются военные. Поэтому Пентагон ищет способы обезопасить связь американских солдат при их развертывании за границей, даже если в этих сетях 5G используется китайское оборудование", - отмечается в статье. "Помимо прочего, Пентагон может использовать новую технологию для обеспечения более надежной и безопасной связи на поле боя. Китай и Россия вложили значительные средства в способность блокировать военные коммуникации, и 5G может позволить США снизить их эффективность, заявляет Дэн Гонсалес, старший научный сотрудник Rand Corp., аналитического центра, ориентированного на военную деятельность. По его словам, то, как коммуникационные сигналы обрабатываются в сетях 5G, затрудняет их нарушение". (...) "Пентагон проводит эксперименты относительно устойчивости коммуникаций на базе ВВС Неллис недалеко от Лас-Вегаса. Там военные переоценивают традиционный командный центр ВВС - центральный узел в воздушной войне, где планируются миссии и назначаются цели. Вместо того, чтобы размещать этот персонал в одном месте, которое может стать целью противника, 5G может позволить командам быть распределенными и мобильными", - указывает газета. "Еще одно потенциальное применение технологии 5G основано на ее способности обрабатывать огромные объемы данных, позволяя пользователям подключать миллионы устройств через так называемый "интернет вещей". Для Пентагона это потенциально означает возможность отслеживать, где хранятся все бомбы и боеприпасы, что упрощает доставку нужных припасов в нужные места вовремя - решающий фактор во время войны". "Военные также делают ставку на то, что 5G может иметь и более футуристические способы применения", - отмечает газета, указывая, что это может быть дополненная реальность и виртуальная реальность для планирования миссий, обучения и боевых действий. (...) "Пентагон также считает, что 5G позволит дронам формировать группу, более устойчивую к атакам противника, чем один беспилотный летательный аппарат", - пишет газета. (...) Источник: The Wall Street Journal