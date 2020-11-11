"В случае с коронавирусом мы переживаем дежавю"

"Вторая волна испанского гриппа была опустошительной", - пишет немецкое издание Die Zeit. Историк Роберт Ютте, руководивший с 1990 по 2020 год Институтом истории медицины при Фонде им. Роберта Боша в Штутгарте, рассказал в интервью изданию, какие уроки мы можем извлечь из мер, которые принимались в то время.

"Первая волна началась в США и вместе с передвижением войск во время Первой мировой войны пришла в Европу. Она во многом протекала незаметно для общественности, потому что во время войны заболевали в основном солдаты, и то, что одним солдатом становилось больше или меньше, не привлекало внимания. Вторая волна ударила по мирному населению в крупных городах и затронула молодое население, которое до этого не заражалось таким вирусом гриппа и, соответственно, не имело иммунитета. Поэтому в наибольшей степени тогда пострадали дети и работающее население в возрасте 20-40 лет, они массово умирали", - рассказал историк.

"Если посмотреть на сегодняшние меры, можно сказать, что мы переживаем дежавю, - отметил Ютте. - В первую очередь это касается закрытия школ, которое осуществлялось у нас в начале пандемии коронавируса. В некоторых городах США во время второй волны школы были закрыты очень рано, и это привело к успеху. Кроме того, закрывались некоторые магазины либо ограничивалось их время работы. Были запрещены церковные службы, библиотеки и кинотеатры были закрыты. Также нельзя было плевать на землю - это правило действовало уже ранее при борьбе с туберкулезом и снова было введено. Во многих местах действовала обязанность по ношению масок. В Сан-Франциско один мужчина даже был застрелен полицейским, потому что отказывался носить маску. Вероятно, уже тогда американские полицейские несколько свободно обращались с огнестрельным оружием. Также и на примере других, более ранних пандемий мы знаем, что меры реализовывались строго. Например, во время эпидемий холеры или чумы людям грозила смертная казнь, если они не соблюдали правила. Даже скорее либеральные страны, такие как Англия, раньше не позволяли шутить с собой в вопросе эпидемий. В отличие от сегодняшнего дня".

"(...) Лишь несколько лет назад было проведено крупное исследование, в котором было изучено 43 американских города и меры, которые принимались там во время испанского гриппа. Если сравнить, например, Филадельфию и Сент-Луис, можно увидеть, что Филадельфия медлила с принятием мер безопасности, в то время как Сент-Луис ввел их очень быстро. В результате в Филадельфии на сто тысяч жителей приходилось в два раза больше смертей, чем в Сент-Луисе", - указал собеседник издания.

"(...) Исследование также показало, что после пандемии экономическая ситуация оказалась лучше в городах, где были приняты более жесткие меры. Хотя в Сент-Луисе промышленное производство сократилось на 18%, уровень занятости населения на 23%, царила, как нарочно после Первой мировой войны, массовая безработица, Сент-Луис тем не менее восстановил экономику гораздо быстрее других городов. Спустя два-три года экономика снова была на том же уровне, что и до гриппа. То есть можно сказать: жесткие меры окупаются в долгосрочной перспективе", - полагает эксперт.

Говоря о том, почему мы не извлекли уроков из опыта с испанским гриппом, историк отметил: "Я всегда с некоторой иронией говорю: выступают разные эксперты, но историков, изучавших эпидемии, никто не спрашивает. Когда-то в журнале The New Yorker была опубликована карикатура, на которой профессор истории говорит студенту: "Те, кто не учит историю, обречены ее повторить. Но те, кто учат историю, обречены беспомощно наблюдать за тем, как ее повторяют другие". К сожалению, в этом есть доля правды".

"Когда во времена чумы появлялись слухи о болезни в окрестностях, путешественники, торговцы, попрошайки приходили в город только с паспортом здоровья. (...) Тому, кто пересекал границу без него, приходилось ждать драконовских штрафов. (...) В Венеции уже в XV веке был остров Лазаретто, (...) куда отправляли больных чумой. И тот, кого подозревали в том, что он может принести чуму извне, должен был провести там 30-40 дней. Там также осуществляли дезинфекцию товаров и писем, которые погружал в уксус", - рассказал Ютте.

Обращаясь к теме дезинформации во время пандемии, историк указал: "Все эпидемии, от чумы в Средневековье, холеры в XIX веке и до сегодняшней пандемии коронавируса, сопровождались дезинформацией и теориями заговора. Раньше часто обвиняли евреев, известно, например, об обвинениях их в отравлении колодцев. Попасть под подозрение в распространении болезни или возбудителя могли также бедняки, попрошайки, могильщики и медицинский персонал".

"Паника, конечно, ложный советник. Нам необходимо спокойствие в сочетании с дисциплиной, - посоветовал Ютте. - Единственное утешение, которое может дать история медицины, состоит в том, что эпидемии не длятся вечно. Они не обязательно длятся 400 лет, хотя и с перерывами на десятилетия, как в случае с чумой. Иногда они проходят сами собой. В XV и XVI веках, преимущественно Англию, накрыла пятью волнами неизвестная болезнь, которую назвали "английским потом". Возбудитель этой высокозаразной болезни, которая с легкостью уносила жизни людей, неизвестен по сей день. А после 1551 года болезнь неожиданно исчезла. Никто не знает, почему".