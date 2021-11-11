В 2022 году мир ждет массовый дефицит 2 млрд шприцев, что угрожает стратегиям вакцинации от Covid-19, предупреждает ВОЗ

"В следующем году может возникнуть глобальный дефицит шприцев, нехватка которых приблизится к 2 миллиардам, утверждается в новом докладе ВОЗ. Этот дефицит является результатом всемирных кампаний вакцинации от Covid-19, в рамках которых было введено более 7,25 млрд доз по всему миру, по данным AFP, что вдвое превышает стандартное количество вакцин, вводимых за год. В результате используется вдвое больше шприцев, и это подрывает глобальные запасы", - сообщает Daily Mail.

"Если производство шприцев не вырастет, это может привести к попыткам накопить запасы и паническим покупкам, а также помешать усилиям по защите людей от множества болезней, указала ВОЗ", - говорится в статье.

(...) Исходя из сценария, согласно которому примерно 7 млрд человек будут нуждаться в двух дозах вакцины от коронавируса в период с настоящего момента до 2023 года, а мировая производственная мощность составляет около 6 млрд шприцев для иммунизации в год, Лиза Хедман, старший советник ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и продуктам здравоохранения, указала: "Совершенно очевидно, что в 2022 году может наблюдаться дефицит более миллиарда [игл], если мы продолжим вести дела в обычном режиме".

"По словам Хедман, шприцы также более подвержены задержкам в цепочке поставок, поскольку они занимают в десять раз больше места, чем флакон с вакциной. Существенная или продолжительная нехватка игл может означать задержку вакцинации от других болезней, (...) и это может сказаться на здоровье населения "на долгие годы". "Нехватка шприцев также может привести к небезопасной практике, добавила Хедман, например, к повторному использованию игл (по данным ВОЗ, даже стерилизация использованных игл не удаляет всех вредных бактерий)".

(...) "Шприцы - не единственный предмет, которого может не хватать. Ранее в этом году эксперты предупредили о нехватке песка, что может задержать производство миллиардов стеклянных флаконов, необходимых для доставки вакцины от коронавируса населению во всем мире. "Мы никогда не думали, что у нас закончится песок, но в некоторых местах начинает появляться его дефицит", - заявил в марте Паскаль Педуцци, директор Глобальной информационной базы данных по ресурсам Программы ООН по окружающей среде.

"После воды песок является самым потребляемым сырьем в мире - из него делают стекло, бетон, асфальт и даже кремниевые микрочипы. В настоящее время в США насчитывается менее 1000 песчано-гравийных шахт. По данным FiveThirtyEight.com, поскольку песок является основным компонентом стекла, глобальный дефицит стекла наблюдается, по крайней мере, с 2015 года. Ожидается, что в ближайшие два года по мере распространения вакцин против Covid-19 миру потребуется еще 2 млрд стеклянных флаконов".

"Сфера производства медицинского стекла едва начинала догонять спрос в 2020 году, но пандемия, проблемы с цепочкой поставок и развертывание вакцины в значительной степени обратили ситуацию вспять. Даже если вакцину будут разливать во флаконы по 10 доз, все равно потребуются сотни миллионов флаконов только для этой пандемии, указал эксперт по вакцинам Джеймс Робинсон FiveThirtyEight".

"Большую часть фармацевтического стекла, необходимого для флаконов и шприцев, производят только три компании - Corning, Schott и Nipro Pharma Corporation. Новые производственные мощности дорогостоящи, и существует большая конкуренция за песок с угловатыми частицами, необходимый для изготовления стекла. Одним из решений обеих дилемм стала бы разработка вакцинных пластырей, не требующих игл. Исследование, опубликованное в прошлом месяце в журнале Science Advances, показало многообещающие результаты на мышах", - сообщается в статье.

"Группа исследователей из США и Австралии использовала пластыри размером один квадратный сантиметр, которые были покрыты более 5 тыс. колючих микроскопических шипов с экспериментальной вакциной. Шипы "настолько крошечные, что их невозможно увидеть", - рассказал AFP Дэвид Мюллер, вирусолог из Университета Квинсленда и соавтор исследования. Мышам вводили вакцину либо с помощью обычного шприца, либо путем наклеивания пластыря на 2 минуты. Пластыри в действительности превзошли игловой метод введения по выработке антител, утверждают исследователи".

"Для наложения пластырей не требуются обученные медицинские специалисты, и они остаются стабильными экспоненциально дольше: не менее 30 дней при 77 градусах по Фаренгейту (примерно 25 градусов по Цельсию), по сравнению с несколькими часами для флаконов с вакцинами Moderna и Pfizer. Пластырь, использованный в исследовании, был изготовлен австралийской компанией Vaxxas, которая готовится к испытаниям на людях к апрелю 2022 года", - говорится в статье. (...)