Акулы, морские коньки, устрицы и тюлени обитают в Темзе, объявленной "биологически мертвой" 60 лет назад

"Ученые провели первую полную "проверку здоровья" реки Темзы с тех пор, как она была объявлена "биологически мертвой" более 60 лет назад. Результаты оценки, проведенной Лондонским зоологическим обществом (ZSL), выявили несколько удивительных видов, обитающих в реке, включая морских коньков, угрей и тюленей. В Темзе также обирают различные виды акул, таких как кунья акула, звездная акула и колючая акула", - сообщает Daily Mail.

"Несмотря на обилие видов дикой природы, новые результаты также показывают, что изменение климата вызвало повышение летней температуры в Темзе на 0,34 F (0,19 C) с 2007 года, а также повышение уровня воды. Также в реке полно таких пластиковых отходов, как бутылки и контейнеры, а также множество выброшенных влажных салфеток", - говорится в статье.

В 1957 году Темза была настолько загрязнена, что она была объявлена "биологически мертвой", напоминает газета. В новом докладе ZSL "рассматривается, что изменилось за те 60 лет, когда Темза была почти лишена жизни", говорит доктор Эндрю Терри, директор по охране окружающей среды и политике ZSL, в предисловии к докладу. (...) В докладе эксперты использовали 17 различных "индикаторов" для оценки состояния Темзы, включая температуру воды, растворенный кислород, загрязнение пластиком и присутствие рыбы, птиц и морских млекопитающих. (...) Результаты показывают увеличение числа видов птиц, морских млекопитающих и естественных местообитаний, таких как улавливающие углерод солончаки - критически важная среда обитания для целого ряда диких животных. Было обнаружено два вида морских млекопитающих - серый тюлень и обыкновенный тюлень, оба из которых используют устье в качестве среды обитания и для поиска пропитания. Тюлень обыкновенный также выводит там свое потомство.

(...) "В новом докладе говорится, что Темза представляет собой "сложную среду обитания", где большое количество живых устриц и мертвых раковин образуют убежище для множества организмов, таких как молодняк рыб, крабы, моллюски и губки. С начала 1990-х годов количество видов рыб, обитающих в приливных районах реки, немного уменьшилось, хотя для определения причин необходимы дальнейшие исследования", - подчеркивается в статье.

Интересно, что в приливных частях Темзы также обитают инвазивные неместные виды, включая полосатую мидию, пятнистую мидию и китайского мохнаторукого краба (Eriocheir sinensis).

(...) Вызывает тревогу то, что уровень воды в Темзе увеличивается. (...) Темза также подвержена высокому риску сброса сточных вод, которые выливаются из неисправной канализационной системы, установленной в викторианскую эпоху. "Планируется, что новая канализационная система Лондона, Thames Tideway Tunnel, поможет улучшить качество воды после ее завершения через четыре года", - говорится в статье.

(...) "Что касается пластикового загрязнения в Темзе, то наиболее часто встречающимися предметами за последние пять лет были ватные палочки, крышки от бутылок, контейнеры для еды на вынос, полистирол и чашки, сообщает ZSL. (...) Среди других отходов в Темзе были влажные салфетки (...). (...) "Эти продукты, многие из которых содержат пластик, физически изменяют береговую полосу вдоль Темзы, создавая большие холмы наносов, плотно связанных вместе", - говорится в докладе.