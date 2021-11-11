Белоруссия использует мигрантов в качестве оружия, действуя по учебнику Путина. Европа должна дать отпор законным порядком

(...) "Используя мигрантов в качестве оружия, Александр Лукашенко словно читает страницу из учебника Владимира Путина. В 2016 году ЕС обвинил Россию в содействии нарастающим миграционным потокам по "арктическому пути" в Финляндию в ответ на экономические санкции, которые ЕС ввел в отношении России из-за ее незаконных военных действий на Украине", - напоминает обозреватель Forbes Джил Голдензил.

"Мигранты могут добраться до финской границы только в том случае, если Федеральная служба безопасности России, преемница КГБ, откроет дороги в сильно милитаризованном приграничном регионе, а это означает, что Россия почти наверняка содействовала потокам мигрантов. Сами мигранты сообщали, что платили тысячи долларов "гидам", которые обещали отвезти их в Финляндию и которые тесно сотрудничали с российскими официальными лицами в рамках тщательно скоординированной операции", - говорится в статье.

(...) "Европейский союз не должен позволять Лукащенко травить себя, когда за его спиной маячит Путин. У России и Белоруссии есть в рукаве и другие юридические механизмы, которые можно использовать против противника. Европейский союз должен быть готов дать отпор, используя закон в своих интересах", - пишет автор публикации, добавляя, что "ЕС следует продолжать критиковать Лукашенко за то, что он сделал мигрантов пешкой в своей стратегии нерегулярной войны, подчеркивая его нарушения международного права беженцев и международных законов против торговли людьми. Европейский союз должны сотрудничать с другими странами для ареста и преследования соответствующих лиц и организаций за торговлю людьми, а также незамедлительно привлечь Белоруссию к суду за то же самое. Ему также следует продолжить работу с другими государствами и авиакомпаниями, чтобы они не переправляли мигрантов через Белоруссию и чтобы они не подвергались там бесчеловечному обращению. Европейский союз должен тщательно координировать свою стратегию санкций с США и другими странами и регулярно оценивать ее, чтобы гарантировать достижение желаемых результатов".

(...) "ЕС должен использовать как усиленную безопасность границ, так и международное давление, чтобы помешать Белоруссии осуществить свои угрозы изгнания мигрантов. Мигранты неоднократно доказывали, что, когда один миграционный маршрут в Европу перекрывается, они находят другой, каким бы опасным он ни был. С приближающимся новым исходом мигрантов из Афганистана, Евросоюз должен выделить ресурсы для быстрой обработки дел мигрантов и организации слушаний о предоставлении убежища, что поможет с интеграцией и отсеиванием мигрантов, не имеющих легитимных заявок на предоставление убежища", - призывает обозреватель, также подчеркивая, что (...) "исторически более богатые западные государства ЕС неохотно предоставляли ресурсы более бедным государствам для управления миграцией. Пришло время для ЕС отбросить враждебность времен холодной войны к бывшему восточному блоку в пользу коллективной безопасности".

"Европейский союз должен действовать сейчас, чтобы и защитить свои границы, и сохранить идеалы, которые делают его союзом, включая права человека, международную законность и коллективную безопасность. Чтобы одолеть своего соседа-изгоя, ЕС должен продемонстрировать высокие правовые и моральные принципы", - заключает Джил Голдензил.