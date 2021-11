11 ноября 2021 г. Ханна Девлин | The Guardian Ученые связали жирную кислоту в пальмовом масле с метастазированием рака "Ученые продемонстрировали, как жирная кислота, содержащаяся в пальмовом масле, может способствовать распространению рака, и это исследование может продолжить путь к новым методам лечения", - сообщает The Guardian. "Исследование на мышах показало, что пальмитиновая кислота способствует метастазированию рака полости рта и кожи. В будущем этот процесс может быть подвергнут действию лекарств или тщательно разработанных планов питания, но команда, стоящая за этой работой, предостерегает пациентов от самостоятельного ухода на диету в отсутствие клинических испытаний", - говорится в статье. "В пальмитиновой кислоте есть что-то особенное, что делает ее чрезвычайно мощным стимулятором метастазирования, - подчеркивает профессор Сальвадор Азнар-Бенита из Института исследований биомедицины (IRB) в Барселоне. - Я думаю, что еще слишком рано определять, какой тип диеты можно использовать пациентам с метастатическим раком, который замедлит метастатический процесс". "Исследование вносит вклад в доказательства того, что диета может использоваться для улучшения существующих методов лечения рака, поскольку определенные нутриенты непропорционально влияют на опухолевые клетки или требуются на критических стадиях, таких как метастазирование. Исследование, основанное на предыдущей работе той же команды ученых, показало, что внутри опухоли лишь небольшая часть клеток имеет потенциал к распространению с выходом из опухоли, достигая других органов и колонизируя их. Эти специализированные раковые клетки, по-видимому, особенно сильно зависят от жирных кислот, и последние исследования сузили их до пальмитиновой кислоты, которая содержится в пальмовом масле, а также в большом количестве продуктов, таких как сливочное и оливковое масло". "Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что при добавлении пальмитиновой кислоты в рацион мышей вероятность распространения рака ротовой полости и кожи повышалась. Другие жирные кислоты, называемые олеиновой кислотой и линолевой кислотой - жиры омега-9 и омега-6, содержащиеся в таких продуктах, как оливковое масло и льняное сем, - не показали такого же эффекта. Ни одна из проверенных жирных кислот не увеличивала риск развития рака", - сообщается в статье. "Исследование заставляет предположить, что воздействие пальмитиновой кислоты вызывает изменения в функции генов в раковых клетках, что позволяет им чувствовать жирные кислоты и потреблять их более эффективно. Присутствие пальмитиновой кислоты также, по-видимому, переводит раковые клетки в "регенеративное состояние", позволяя им формировать сигнальные сети за пределами опухоли, что, как известно, является решающим шагом на пути к распространению, - пишет газета. - Метастазы рака остаются основной причиной смерти онкологических больных, и подавляющее большинство людей с метастатическим раком можно только лечить, но нельзя вылечить". "Понимая, какие раковые клетки должны совершить этот переход, ученые также определили способы блокирования этого процесса и планируют клинические испытания белков, которые препятствуют реакции опухоли на пальмитиновую кислоту. "Это гораздо более реалистичный подход с точки зрения реальной терапии, которая не зависит от того, любит ли пациент "Нутеллу" или пиццу, - считает Азнар-Бенита. - Попытки играть с диетами так сложны". Профессор Грег Хэннон, директор Кембриджского института онкологических исследований Великобритании, указал: "Это тщательное и всестороннее исследование, которое предполагает, что воздействие основного компонента пальмового масла надолго меняет поведение раковых клеток, делая их более склонными к прогрессированию от местного к потенциально летальному метастатическому заболеванию. Учитывая преобладание пальмового масла в качестве ингредиента обработанных пищевых продуктов, это исследование дает сильную мотивацию для дальнейшего изучения того, как выбор диеты влияет на риск прогрессирования опухоли". (...) Источник: The Guardian