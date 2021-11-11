Миграционный кризис: что происходит на границе Польши и Белоруссии?

"Тысячи мигрантов скапливаются на границе между Польшей и Белоруссией, у ворот Евросоюза, их судьба разжигает напряженность в отношениях с Минском", - пишет журналистка Le Monde Мари Славичек.

"Европейцы обвиняют белорусского диктатора Александра Лукашенко в разжигании огромного миграционного кризиса на польско-белорусской границе путем выдачи виз и перевозки туда беженцев. Таким образом, он мстит за европейские санкции, принятые против его страны, чтобы осудить ее политику репрессий против оппозиции после президентских выборов 2020 года", - говорится в статье.

(...) "Польша объявила в среду, 10 ноября, что начала облаву против скопившихся на границе мигрантов, арестовав около 50 из них".

(...) Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник недвусмысленно обвинил президента России Владимира Путина, главного союзника Минска, в том, что он является "заказчиком" этой миграционной волны. Кремль назвал обвинения "безответственными и неприемлемыми". В среду Моравецкий пошел еще дальше, обвинив Белоруссию в "государственном терроризме".

"Со своей стороны, канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора попросила Владимира Путина "повлиять" на Минск и заявила о том, что "инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна"

(...) "На одном видео, размещенном в Twitter в понедельник, 8 ноября, министерством обороны Польши, можно увидеть несколько сотен мигрантов, скопившихся возле погранперехода в Кузнице, приграничном селе Белоруссии. Другое видео показывает, как беженцы пытаются прорваться через пограничные заграждения, используя ножницы, лопаты и ветки деревьев. Польские пограничники при поддержке полиции и армии отвечают струями слезоточивого газа", - указывает автор статьи.

(..) "В понедельник вечером польские власти заверили, что в настоящее время в этом приграничном районе на белорусской стороне находятся от 3 тыс. до 4 тыс. мигрантов и что около 15 тыс. из них все еще рассеяны по стране", - пишет Le Monde.

(...) "Ситуация сложная", - предупреждает Жорж Минк, французский социолог польского происхождения, заслуженный директор по исследованиям в Национальном центре научных исследований (CNRS), специалист по Центральной и Восточной Европе. И объясняет, что белорусский диктатор Александр Лукашенко организовал в начале августа прибытие волны беженцев, в основном с Ближнего Востока, в ответ на экономические санкции, введенные Евросоюзом после жестоких его репрессий против оппозиции - что он отрицает. С тех пор не перестает возрастать миграционное давление на польских, а также на литовских границах".

"Действуя таким образом, Лукашенко пытается навязать свои условия Евросоюзу. Он говорит государствам-членам: "Я остановлюсь, но только если вы снимете санкции и признаете меня единственным законным правителем в Белоруссии", - подробно разъясняет исследователь. Таким образом, белорусский диктатор "инструментализирует мигрантов в политических целях". И ситуация между Варшавой и Минском обостряется "просто потому, что Польша находится на миграционном коридоре, который открыл Лукашенко. Но метит он в сердце Европы, а не непосредственно в Польшу", - подчеркивает Жорж Минк.

"Охрана польской границы - наш национальный интерес. Но сегодня на карту поставлены стабильность и безопасность всего Европейского союза", - в этом же смысле заявил во вторник в Twitter премьер-министр Польши МатеушМоравецки. И по этой причине власти польские и европейские власти говорят о "гибридной атаке" со стороны Белоруccии.

(...) "Польша направила к границе около 15 тыс. военнослужащих, установила забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение, запретив доступ журналистам и неправительственным организациям. Лишь немногие изображения и неофициальная информация поступают с этой приграничной территории протяженностью 400 км, которая превратилась в зону, где не соблюдаются законы", - комментирует Мари Славичек.

(...) "Обездоленные и отчаявшиеся мигранты, отбрасываемые от одной границы к другой, не имеют другого выхода, кроме как идти опасными тропами через болота, озера и необъятные леса Беловежи. По данным польской ежедневной газеты GazetaWyborcza, с лета в регионе погибли по меньшей мере 10 мигрантов, в том числе 7 на польской стороне границы. По мнению некоторых НПО, потери могут быть выше. "В этом кризисе мигранты становятся заложниками политики, проводимой Лукашенко", - резюмирует Жорж Минк.

(...)"Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, чтобы его страна "не встанет на колени" перед Евросоюзом, заверив, что он не "задирается", осознавая опасность в случае возникновения вооруженного конфликта. Незадолго до этого Лукашенко разговаривал со своим российским союзником Владимиром Путиным, которому, по словам Кремля, он пожаловался на "особую озабоченность" по поводу стягивания на границу регулярных войск Польши", - передает автор публикации.

По мнению Жоржа Минка, белорусский лидер вполне мог попасть в собственную ловушку: "Лукашенко всегда вел двойную игру: когда напряженность в отношениях с Европой слишком высока, он обращается к России. Но в настоящее время его отношения с Москвой не в наилучшем состоянии. Для Путина поддержка Лукашенко была бы равносильна войне со всей Европой, что не в его интересах".

В каком-то смысле стратегия Лукашенко, по мнению исследователя, оказалась "слишком эффективной". "Сейчас он перегружен наплывом беженцев на свою территорию. А его безответственная политика превратила польско-белорусскую границу в настоящую пороховую бочку", - утверждает он.

(...) "Евросоюз во вторник частично приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме для официальных представителей белорусского режима. Совет ЕС уточнил, что это решение "не повлияет на обычных граждан Белоруссии".

"Мы решительно осуждаем и отвергаем продолжающуюся инструментализацию миграции белорусским режимом. Для Белоруссии недопустимо играть жизнями людей в политических целях", - сказал министр внутренних дел Словении Алеш Хойс, чья страна председательствует в ЕС.

"Кроме того, во вторник Брюссель объявил, что проводит мониторинг 20 стран, включая Россию, на предмет их возможной роли в привлечении мигрантов в Белоруссию. (...) Евросоюз особо заинтересовался частотой организованных авиарейсов из этих стран и их заполняемостью", - указывает журналистка.

"Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства-члены одобрить новые санкции против белорусских властей и рассмотреть меры против авиакомпаний, перевозящих мигрантов в Белоруссию. Новые санкции будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС 15 ноября", - резюмирует Le Monde.