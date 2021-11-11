Германия сталкивается с четвертой масштабной волной Covid-19

(...) "Волна прибывает, она уже там. Признаком силы эпидемической волны, поразившей Германию, стало то, что в среду, 10 ноября, за сутки было выявлено 50 196 подтвержденных новых случает заражения Covid-19, как сообщает Институт Роберта Коха, федеральное учреждение Германии по изучению инфекционных заболеваний. Это неслыханно", - пишет Le Monde.

"Впервые с начала пандемии превышен порог в 50 тыс. новых случаев ежедневно; за последние дни в Германии зафиксировано беспрецедентное количество заражений. По состоянию на четверг число смертей за сутки составило 235", - говорится в статье

"В среду уходящий канцлер Ангела Меркель назвала возобновление заражений в стране "драматическим", ставшим особенно заметным с октября. "Пандемия снова стремительно распространяется", - посетовал ее официальный представитель, призвав региональные власти, компетентные в санитарных вопросах, принять новые меры по сдерживанию эпидемии, - указывает издание. - (...) "Такую вспышку приписывают, в частности, относительно низкому уровню вакцинации немецкого населения, чуть более 67%. Некоторые особенно пострадавшие земли, такие как Саксония, Бавария и совсем недавно Берлин, ввели новые ограничения для непривитых людей, ставших первыми, кто пострадал от подобного отскока пандемии. Так, с понедельника Берлин запретит непривитым людям посещать рестораны без террас, бары, спортивные залы и парикмахерские".

"Отрицательный результат теста на Covid-19 больше не позволит получить доступ в эти общественные места, если люди не вакцинированы или не могут доказать, что они излечились от болезни. (...) Есть рестораны, которые предупреждает клиентов знаком 2G, это означает, что их не примут, если они не привиты ("geimpft") или не выздоровели ("genesen"), - резюмирует издание.